5 июля в регионе возможна гроза, до +33°С

5 июля в регионе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем возможен град.
Ветер ночью неустойчивый 3-8 м/с, днем юго-восточный 8-13 м/с, при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью +16, +21°С, днем +28, +33°С.
В Самаре ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза.
Температура воздуха 5 июля в Самаре ночью +19, +21°С, днем +30, +32°С.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.