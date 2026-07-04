Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная

Народная артистка России, актриса театра «Ромэн» Екатерина Андреевна Жемчужная, известная по роли в фильме «Карнавал», умерла на 83-м году жизни. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе театра «Ромэн», пишут "Известия".

«Жизненный путь Екатерины Андреевны — пример удивительной преданности и настоящей любви к искусству. Сыграв множество ролей на сцене театра и в кино, получив высокие правительственные награды и звания, Екатерина Андреевна оставалась добросердечным, сопереживающим, внимательным другом и невероятно красивой женщиной, которой хотелось подражать», — сказано в сообществе театра в соцсети «ВКонтакте».

Театр «Ромэн» стал главной сценой ее жизни в 1964 году, когда главный режиссер Семен Баркан пригласил молодую выпускницу театральной студии в постоянную труппу. С первых же ролей актриса продемонстрировала сильные вокальные данные и широкий творческий диапазон, позволявший ей одинаково успешно играть как глубокие драматические, так и характерные роли.

За свою многолетнюю карьеру она исполнила более 20 киноролей, среди которых наибольшую популярность у зрителей завоевали такие картины, как «Карнавал», «Вечный зов», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти» и «Цыганка Аза». Каждая ее экранная работа отличалась органичностью и ярким артистизмом.