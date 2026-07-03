Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самаре модернизировали элементы интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на ключевых магистралях — Московском шоссе и Фрунзенском мосту.
В Самаре модернизировали элементы ИТС на Московском шоссе и Фрунзенском мосту
В Самарской области сформирован перечень из 46 лесных земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма.
В губернии определены лесные территории под реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма
3 июля в торжественной обстановке, в областном главке с 90-летним юбилеем сотрудников ГАИ поздравил начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов.
Сотрудников и ветеранов ГАИ Самары поздравили с 90-летием ведомства
С 20:00 3 июля до 05:00 6 июля в направлении проспекта Кирова ограничат движение автотранспорта, самокатов и других средств индивидуальной мобильности в связи со стартом первой фазы ремонта участка трамвайной линии на пересечении улицы Ставропольской и пр
Изменится схема движения транспорта на перекрестке улицы Ставропольская и проспекта Кирова в Самаре
С 20:00 4 июля на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии будет частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтными работами на водопроводной линии.
В Самаре на пересечении улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
Со 2 по 6 июля в Республике Абхазия пройдут Дни Самары. Основными площадками станут города Сухум и Гудаута, где состоятся спортивные соревнования, концерты, выставки.
Самарские артисты и спортсмены примут участие в Днях Самары в Абхазии
Минпромторг России подвел итоги оценки эффективности работы региональных комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции за 2025 год.
Самарская область вошла в тройку лидеров федерального рейтинга по борьбе с контрафактом
Ирина Калягина и Екатерина Куприянова обсудили важную тему создания доступной среды в учреждениях культуры для людей с инвалидностью.
Прошла рабочая встреча Ирины Калягиной и Уполномоченного по защите прав людей с инвалидностью Екатерины Куприяновой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.93
-0.34
EUR 88.71
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялась презентация выставки о Египте
В Самаре провели благотворительную историко-патриотическую экскурсию для ветеранов боевых действий и семей участников СВО
Мероприятия Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка» ко Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре модернизировали элементы ИТС на Московском шоссе и Фрунзенском мосту

97
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самаре модернизировали элементы интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на ключевых магистралях — Московском шоссе и Фрунзенском мосту.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самаре модернизировали элементы интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на ключевых магистралях — Московском шоссе и Фрунзенском мосту.

 Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин отметил: «Модернизация дорожной сети невозможна без внедрения умных технологий. Оборудование в районах развязок и остановок помогает снижать аварийность и заторы, а пропускная способность дорог с ИТС растёт примерно на четверть».

 «Ростелеком» установил 9 больших экранов и 18 знаков переменной информации — они предупреждают водителей о ДТП, ремонте и погоде. На Фрунзенском мосту появились две автоматические метеостанции.

 По словам Вячеслава Добрынина, директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком», ИТС развивается в регионе уже 5 лет: сейчас в системе более 1000 программно‑аппаратных комплексов и свыше 400 контроллеров — они помогают регулировать движение и повышать безопасность на дорогах.

 

Фото:   Минтранс Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области сформирован перечень из 46 лесных земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма.
03 июля 2026, 19:56
В губернии определены лесные территории под реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма
В Самарской области сформирован перечень из 46 лесных земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. Туризм
130
3 июля в торжественной обстановке, в областном главке с 90-летним юбилеем сотрудников ГАИ поздравил начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов.
03 июля 2026, 19:35
Сотрудников и ветеранов ГАИ Самары поздравили с 90-летием ведомства
3 июля в торжественной обстановке, в областном главке с 90-летним юбилеем сотрудников ГАИ поздравил начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов. Общество
143
С 20:00 3 июля до 05:00 6 июля в направлении проспекта Кирова ограничат движение автотранспорта, самокатов и других средств индивидуальной мобильности в связи со стартом первой фазы ремонта участка трамвайной линии на пересечении улицы Ставропольской и пр
03 июля 2026, 19:19
Изменится схема движения транспорта на перекрестке улицы Ставропольская и проспекта Кирова в Самаре
С 20:00 3 июля до 05:00 6 июля в направлении проспекта Кирова ограничат движение автотранспорта, самокатов и других средств индивидуальной мобильности в связи со... Дороги
184
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В пятницу, 3 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа, которое состоялось под председательством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Пензе.
3 июля 2026  17:15
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа 
260
Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга развития креативных индустрий в регионах России
3 июля 2026  13:07
Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга развития креативных индустрий в регионах России
338
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
2 июля 2026  11:59
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
544
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города.
1 июля 2026  12:53
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города
734
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1 июля 2026  10:04
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
2061
Весь список