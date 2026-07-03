В Самаре модернизировали элементы ИТС на Московском шоссе и Фрунзенском мосту

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самаре модернизировали элементы интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на ключевых магистралях — Московском шоссе и Фрунзенском мосту.



Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин отметил: «Модернизация дорожной сети невозможна без внедрения умных технологий. Оборудование в районах развязок и остановок помогает снижать аварийность и заторы, а пропускная способность дорог с ИТС растёт примерно на четверть».



«Ростелеком» установил 9 больших экранов и 18 знаков переменной информации — они предупреждают водителей о ДТП, ремонте и погоде. На Фрунзенском мосту появились две автоматические метеостанции.



По словам Вячеслава Добрынина, директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком», ИТС развивается в регионе уже 5 лет: сейчас в системе более 1000 программно‑аппаратных комплексов и свыше 400 контроллеров — они помогают регулировать движение и повышать безопасность на дорогах.

Фото: Минтранс Самарской области