День семьи, любви и верности отметят в Самаре 8 июля

8 июля в Самаре отметят День семьи, любви и верности. Одной из праздничных площадок станет Софийская набережная. В амфитеатре, где расположен кинотеатр под открытым небом «Филин», с 17:00 до 19:00 жителей и гостей города ждет программа «Русская культура о семейных ценностях».(0+)



В программе на Софийской набережной - лекторий об истории свадебных традиций Самарской области, мастер-классы по созданию семейных оберегов, а также интерактивный квест «Семейные реликвии» от Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. В 20:00 артисты театра для детей и молодежи «Мастерская» представят музыкальный спектакль по мотивам сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».



На площади Славы с 11:00 до 20:00 будет работать информационная площадка «Повесть о Петре и Февронии Муромских» с аллеей юбилейных свадеб, квизом о жизни князя Петра и княгини Февронии, тематическими фотозонами, возможностью отправить поздравительные открытки родным и близким.



Свои творческие программы также подготовили учреждения культуры. Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» проведет 8 июля бесплатную экскурсию для многодетных семей (запись по тел. 8 (846) 954-97-67). Музей Эльдара Рязанова приглашает в 14:00 на мастер-класс «Ромашка для тебя», а в 16:00 — на интерактивное путешествие по экспозиции. «Горький центр» в 16:00 проведет мастер-класс «Родные места» по украшению наличников - символа дома и семьи, который можно будет забрать с собой в качестве сувенира.



Самарская публичная библиотека в 14:00 приглашает на семейную пешеходную экскурсию «Сладкое детство», а в 18:00 — на квест «Счастье быть вместе». Запись на оба мероприятия - по тел. 8 (846) 332-21-97.



Подробная программа мероприятий каждого из учреждений доступна на их ресурсах — официальных сайтах и в группах в социальных сетях.



Напомним, День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля в память о святых Петре и Февронии Муромских, которые считаются покровителями брака. Главным символом праздника является ромашка.

Фото: пресс-служба администрации Самары