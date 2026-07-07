Аллергический парадокс лета и золотое правило педиатров: детский врач - о правильном употреблении ягод

Врач-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой, к.м.н. Елена Трифонова.
"Многие родители замечают, что ягода, которую ребенок ел без проблем в прошлом году, вдруг вызывает сыпь, зуд или отек Квинке. Это не случайность. В жару организм обезвоживается, слизистая ЖКТ становится более проницаемой, а иммунная система — гиперреактивной.
Коварные ягоды-аллергены:
Клубника и земляника (содержат гистамин-либераторы).
Малина (из-за высокой концентрации салицилатов).
Виноград (часто содержит плесневые грибки, которые усиливают аллергию).
Золотое правило педиатров: любой новый сорт или первую крупную порцию сезона давайте ребенку утром, в количестве 2–3 штук, и в течение 2–3 часов наблюдайте за состоянием кожи и дыхания. Если все спокойно — на следующий день порцию можно удвоить.
Не смешивайте несколько видов ягод в одном приеме пищи — так вы не поймете, на что именно отреагировал организм".
Фото: минздрав СО