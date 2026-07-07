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Самара в Абхазии представила свой туристический и деловой потенциал

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5 июля в городе Сухуме (Республика Абхазия) в рамках праздничных мероприятий, посвященных его 2510-летию, состоялась презентация туристического потенциала Самары.

5 июля в городе Сухуме (Республика Абхазия) в рамках праздничных мероприятий, посвященных его 2510-летию, состоялась презентация туристического потенциала Самары. Жителям и гостям столицы республики представили продукцию самарских производителей, основные достопримечательности и экскурсионные маршруты, а также одно из крупнейших туристических событий Самары — гастрономический фестиваль «Самара со вкусом». В прошлом году он состоялся впервые при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«Мы только начинаем выстраивать дружеские связи с городами Республики Абхазия, и для нас очень важно, чтобы их жители узнали настоящую Самару — почувствовали ее ритм, увидели красоту и оценили богатство ее реки Волги и более 4 километров пляжей. Уверена, что после знакомства с нашим стендом многие жители Сухума и гости праздничных мероприятий из других стран и регионов России уже запланировали поездку в Самару. И лучше всего приехать в сентябре, когда мы будем отмечать 440‑летний юбилей города. Замечательно, что в этом году оба наших города празднуют юбилеи. Пусть их возраст и разный, но в характере Сухума и Самары, в их гостеприимстве и богатой истории есть много общего», – отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

На основном стенде «Открой свою Самару» гостям выставки рассказали о популярных направлениях отдыха в Самаре, уникальных туристических маршрутах и ключевых достопримечательностях. Например, посетители могли узнать об одной из самых длинных речных набережных в России, о бункере Сталина, а также о музеях, театрах и других знаковых местах Самары. Для того чтобы в будущем им было удобнее планировать поездку, гостям вручили туристические карты и путеводители по городу.

Отдельно в зоне «Сделано в Самаре» гости могли ознакомиться с продукцией самарских производителей: попробовать снеки от компании «Рузик», сладости от «Фабрики самарских конфет Успех», деликатесы от «Волжского осетра», а еще полистать книги книготорговой компании «Метида» и забрать на память сувениры от «Индиго‑Принт». Как отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова, такие площадки — это не просто витрина, а реальный инструмент для развития партнерства.

«Мы хотим не просто рассказывать о Самаре, а выстраивать живые связи, в том числе деловые. Очень надеемся, что эта выставка станет отправной точкой для сотрудничества с Абхазией и в торговле, и в обмене опытом, и в совместных проектах. Уверена, после запуска в этом году прямого авиарейса Самара – Сухум это будет сделать проще», – добавила Юлия Ашуркова.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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