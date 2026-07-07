Сотрудники СК выехали на  предприятие в Кинельском районе, где при ремонтных работах погибли двое рабочих

Сегодня на территории предприятия в Кинельском районе при производстве ремонтных работ на трубопроводе погибли двое рабочих, еще один мужчина доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение.

По данному факту следственными органами СУ СКР по Самарской области организовано проведение проверки.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СКР СО