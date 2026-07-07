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Сотрудники СК выехали на  предприятие в Кинельском районе, где при ремонтных работах погибли двое рабочих

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Сегодня, 7 июля, на территории предприятия в Кинельском районе при производстве ремонтных работ на трубопроводе погибли двое рабочих, еще один мужчина доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение.

Сегодня на территории предприятия в Кинельском районе при производстве ремонтных работ на трубопроводе погибли двое рабочих, еще один мужчина доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение.

По данному факту следственными органами СУ СКР по Самарской области организовано проведение проверки.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Фото:   СУ СКР СО

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