В образовательных учреждениях региона ведется капитальный ремонт

В образовательных учреждениях Самарской области ведется капитальный ремонт.

В школах и детских садах региона продолжаются плановые работы по капремонту, в том числе учреждения оснащают современными системами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

В детском саду «Мишутка» ГБОУ СОШ пос. Просвет заменили кровлю, усилили стены здания, отремонтировали фасад. Завершается замена канализации, систем горячего и холодного водоснабжения и освещения, а также наружного видеонаблюдения.

В детском саду «Солнышко» ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка обновляют фасад, ведут электромонтажные работы, заменяют системы водоснабжения, отопления, устанавливают пожарную сигнализацию.

В Тольяттинской школе № 70 отремонтируют классы и коридоры, столовую, актовый и спортивный залы, проведут электромонтажные работы и заменят канализацию. В школе уже установлены новые окна, отремонтирован фасад и налажена система водоснабжения. Продолжается ремонт кровли и замена дверей.

В здании школы села Бариновка полностью заменили кровлю, сделали утепление и отделку фасада, поменяли системы инженерного обеспечения и установили пожарную сигнализацию, а также провели отделку всех внутренних помещений.

В регионе делается все для того, чтобы дети учились в комфортных и безопасных условиях.

Фото: Министерство образования Самарской области