МОК снял санкции со спортсменов из РФ и временно восстановил членство страны

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России. Отменены предписания от 28 марта 2023 года, из-за которых российские спортсмены выступали в нейтральном статусе и не выступали в командных видах спорта. Также снят запрет на проведение международных соревнований в России. Об этом сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета РФ.

«Процесс восстановления целостности спорта проводится нами по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина», — отметили в пресс-службе. Спортсмены, которые вновь возвращаются на международную арену, временно будут тестироваться Международным агентством по тестированию до восстановления РУСАДА. В telegram-канале комитета подчеркнули, что олимпийское движение должно оставаться вне политики.

Более 20 международных спортивных федераций уже допускают российских юниоров на свои соревнования под флагом России и с национальным гимном, а 10 федераций не накладывают ограничений на участие всех спортсменов. Впереди у российской сборной — юношеские Олимпийские игры в Сенегале осенью 2026 года и отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 году.

Восстановление прав Олимпийского комитета России и снятие ограничений на участие спортсменов в международных соревнованиях — продолжение тенденции на смягчение ограничений для российских атлетов. Ранее, например, Международная федерация парусного спорта World Sailing разрешила российским спортсменам до 23 лет выступать под национальным флагом и с гимном, тогда как в 2022 году участие россиян в соревнованиях было приостановлено, а в 2025 году им разрешили выступать только в нейтральном статусе, пишет Ура.ру.