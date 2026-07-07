Возгорание травы на площади 200 квадратных метров произошло сегодня в Хворостянском районе

Сегодня в 13 часов 54 минуты в пожарно-спасательную часть № 121 пожарно-спасательного отряда № 45 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в 5 километрах юго-восточнее села Хворостянка.
К месту вызова был направлен пожарный расчет.
По прибытии огнеборцы установили, что горит травасв.
В 14 часов 18 минут была объявлена локализация пожара, а в 14 часов 37 минут зафиксирована полная ликвидация пожара.
На борьбу с огнем был подан 1 ствол «Б».
Пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.
Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»