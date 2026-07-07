В селе Подстепки двое рабочих упали в канализационный колодец, один из них погиб

Сотрудники СК выясняют обстоятельства гибели рабочего при производстве работ по очистке канализационного колодца.



Сегодня при проведении работ по очистке канализации на территории частного жилого дома в с. Подстепки Ставропольского района двое рабочих упали в канализационный колодец.



В результате происшествия один из них погиб, а второй доставлен в медицинское учреждение. По предварительны данным, мужчины отравились смесью газов.



В настоящее время проводится осмотр места происшествия и комплекс следственных и действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО