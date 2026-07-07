Госдума одобрила в I чтении закон о поддержке развития ИИ

Госдума на пленарном заседании одобрила в I чтении правительственный проект базового закона о поддержке развития технологии искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из опубликованного 7 июля документа на официальном интернет-портале системы обеспечения законодательной деятельности.



Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект разработан для создания правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в России. Меры направлены на обеспечение государственной технологической независимости, безопасности личности, общества и государства, а также на повышение эффективности госуправления.



Проект закона предлагает закрепить в законодательстве основные термины, включая понятия «искусственный интеллект» и «большая фундаментальная модель искусственного интеллекта». Кроме того, в документе прописаны ключевые принципы регулирования в данной сфере, пишут "Известия".