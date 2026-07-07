 «ШАГИ»:  в Самаре участники проекта приступили к реализации своих идей

С начала июля участники инновационного проекта «Школьная академия городских инициатив», запущенного по инициативе главы города Самары Ивана Носкова, приступили к реализации своих идей. Девять команд — по одной в каждом из районов города — вместе с педагогами готовят школьные пространства под обновление.



Ученики школы № 15 (Самарский район) уже приступили к созданию Открытого школьного музея: ребята участвуют в подготовке помещения к ремонту, освобождают пространство, где он расположится, производят замеры, обсуждают на месте идеи по цветовому решению и зонированию. Как отмечает директор школы № 15 Ольга Бирина, уже идет подготовительный этап к закупке новых стендов, витрин и мультимедийного оборудования для тематических экскурсий.



«В этом году музею, который был основан в 1976 году и посвящен истории нашей школы, исполняется 50 лет. К этой дате решили его обновить и перенести в более просторное помещение с отдельным входом с улицы Куйбышева, чтобы его могли свободно посещать все жители и гости Самары. Пока сохраняем интригу по экспонатам, но планируем показать вещи, связанные не только с историей школы, но и с историей города. В нынешнем музее я проводила экскурсии и знаю, как важно сделать его доступным для всех», – поделилась ученица 9 класса школы № 15 Анна Кулагина.



Всего в рамках проекта «ШАГИ» планируется реализовать 9 проектов. В школе № 132 (Ленинский район) появится пространство «Вдох» с амфитеатром во внутреннем дворе, в школе № 94 (Железнодорожный район) — «Точка притяжения» с творческими и спортивными активностями, а ученики школы № 32 (Кировский район) модернизируют школьный стадион. Ученики школы № 105 (Куйбышевский район) сделают открытую воркаут-площадку, а на территории школы № 68 (Красноглинский район) появится экопарк «Школьный сквер». В школе № 10 (Промышленный район) будет оборудована площадка для тренировок по управлению БПЛА, в школе № 92 (Октябрьский район) — интерактивное пространство «Самара. Космос. Первые», а в лицее «Престиж» (Советский район) — монумент «Мирный атом» в память о героях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.



В течение летних каникул школьники реализуют проекты, разработанные под руководством глав своих районов, а в сентябре, накануне празднования 440-летия Самары, их представят. Средства на реализацию по поручению главы Самары выделены из городского бюджета.

Фото: пресс-служба администрации Самары