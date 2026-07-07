Самарская область отметит День семьи, любви и верности фестивалем «Счастливы быть вместе»

С 4 по 12 июля во всех муниципальных образованиях Самарской области в рамках народного фестиваля традиций «Счастливы быть вместе» пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Основные торжества состоятся 8 июля 2026 года. В Самаре на площади Славы с 11:00 до 20:00 будет работать информационная площадка «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Для жителей и гостей региона организованы: аллея юбилейных свадеб, квиз о жизни святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, тематические фотозоны, возможность отправки поздравительных открыток родным и близким и многое другое.

На Софийской набережной кинотеатр под открытым небом «Филин» приглашает на площадку «Русская культура о семейных ценностях». В программе с 17:00 до 19:00: лекторий об истории свадебных традиций Самарской области и исторических личностях, открытый диалог о семье, мастер-классы по созданию семейных оберегов, интерактивный квест «Семейные реликвии».

В 20:00 артисты театра для детей и молодёжи «Мастерская» представят спектакль по мотивам сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

На медиафасадах склона площади Славы в дни празднования будет демонстрироваться фотовыставка о семьях Самарской области, посвящённая Году Единства народов России.

Концертные программы, интерактивы и мастер-классы, посвящённые Дню семьи, любви и верности, пройдут во всех муниципальных образованиях Самарской области. Важнейшей составляющей праздника станут церемонии вручения общественной награды – медали «За любовь и верность» – 70 семьям региона.

В Тольятти в культурном центре «Автоград» состоится городской праздничный концерт «Добрые сердца вместе». Запланированы выступления артистов, развлекательная и анимационная программа для детей, поэтические чтения произведений о семейных ценностях, выставка детских поделок и картин художников Самарской области и Сибири.

В Кинельском районе (с. Малая Малышевка) пройдёт фестиваль многодетных семей «ПроДом». В программе: торжественное открытие фотовыставки «Счастье в фокусе» с более чем 80 профессиональными работами, рассказывающими о ценностях, традициях и национальном колорите 25 многодетных семей Кинельского района; работа интерактивных площадок «Дом под открытым небом»; инсталляция «Семейная чаша»; мастер-классы отцов-ремесленников.

В Шигонском районе состоится чествование 70 супружеских пар. Также пройдёт красочное дефиле — «Парад детских колясок», оформленных в ярком и неповторимом стиле.

День семьи, любви и верности объединяет людей разных поколений, национальностей, вероисповеданий и взглядов вокруг вечных ценностей: семьи, взаимопонимания, поддержки и любви.

Приглашаем жителей и гостей Самарской области стать частью светлого и душевного праздника!