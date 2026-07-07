Открыт приём заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие» – 2026

Продолжается приём заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие» от одноимённой программы Росмолодёжи . Она реализуется в рамках нацпроекта « Молодёжь и дети» . Премия направлена на выявление и поощрение тех, кто формирует гражданскую идентичность и патриотические ценности через воспитательные путешествия по России. К участию приглашаются заявители в четырёх категориях: «Люди», «Организации», «Проекты», а также «Субъекты РФ». Заявки принимаются по 15 июля 2026 года на официальном сайте большечемпремия.рф .

Старт Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» был дан в День России на площадке Молодёжного дня Международного туристического форума «Путешествуй!».

На интерактивной пленарной сессии «Кто хочет стать путешественником?» заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров вместе с победителями премии прошлого года подписали памятный билет и оставили напутствие будущим номинантам.

Вице-премьер поздравил участников с Днём России, подчеркнув, что путешествия – невероятный, мощный способ, чтобы ещё больше узнать, полюбить нашу страну, восхититься её разнообразием, богатством и силой.

«Поздравляю вас с Днём России! В этот день всё совпало: Президентом Владимиром Владимировичем Путиным 2026 год объявлен Годом единства народов России, сегодня День России, Молодёжный день форума "Путешествуй!". На своём собственном опыте могу сказать, что путешествия – это самые яркие моменты, которые остаются в сердце, которые проносишь через всю жизнь. Сегодня мы даём старт премии "Больше, чем путешествие". Премия молодая, ей два года, но мы видим огромное количество участников серьёзного калибра – это "Херсонес Таврический", проекты "Росатома" и другие», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Заявку на премию могут подать как люди (путешественники, экскурсоводы, организаторы походов, блогеры), так и организации (туроператоры, турклубы, объекты гостеприимства, музеи, СМИ). Кроме того, заявить на премию можно и отдельно взятый проект. Также поощряются региональные команды, которые системно развивают молодёжный туризм – все, кто организовывает и продвигает путешествия по России среди детей и молодёжи. В 2026 году в премии может участвовать вся молодёжь страны. У всех желающих есть возможность предлагать своих кандидатов на награду через посты в социальных сетях и специальный сервис «Предложить участника» на сайте. Молодые люди смогут стать соавторами оценки проектов победителей.

«Символично, что мы запускаем новый сезон премии "Больше, чем путешествие" в День России. Ведь любовь к Родине начинается с личного изучения своей страны. По данным нашего исследования "Индекс поколения", 88% молодых людей предпочитают внутренний туризм внешнему. Для поощрения тех, кто вносит свой вклад в развитие этой сферы в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" проходит всероссийская премия "Больше, чем путешествие". Это первая в стране награда, которая отмечает лучшие практики молодёжного туризма и способствует распространению успешного опыта по всей России. Опыт прошлого года показал, что интерес к премии очень велик. На соискание было подано более 7,7 тысячи заявок из всех 89 регионов России, а в оценке работ принимали участие 450 экспертов. В этом году у каждого жителя нашей страны появится возможность порекомендовать на соискание премии людей, организации и проекты, которые, на их взгляд, этого достойны. Желаю успехов участникам в этом году!» – отметил Григорий Гуров.

В этом сезоне в премии 8 основных номинаций. Среди них уже знакомые, а также новые – «Больше, чем сервис» и «Больше, чем место силы», что позволит на новом уровне заявить о себе объектам инфраструктуры гостеприимства, а также местам и событиям, которые раскрывают туристический потенциал страны через впечатления. Как и в прошлом году, предусмотрены спецноминации от партнёров премии и спецпризы.

Основные номинации премии:

• «Больше, чем тур» – проекты с туристической, образовательной и полезной для страны и общества компонентами, реализуемые профильными организациями;

• «Больше, чем экскурсия» – экскурсовод или экскурсия, раскрывающие культурно-образовательный потенциал путешествий по регионам и формирующие чувство гордости за Родину;

• «Больше, чем поход» – поход, деятельность организации или специалиста по походному туризму, направленная на изучение культурного и природного наследия России;

• «Больше, чем сервис» – объекты инфраструктуры гостеприимства (отели, рестораны, коворкинги, сервисы для поиска билетов, путеводители и т. д.);

• «Больше, чем место силы» – места и события, раскрывающие туристический потенциал страны через впечатления;

• «Больше, чем медиа» – блогеры и авторы проектов по созданию медиаконтента о туристическом потенциале страны и культуре патриотических путешествий;

• «Больше, чем регион» – для региональных органов исполнительной власти в сфере молодёжной политики и туризма, которые системно развивают молодёжный туризм в регионе;

• «Больше, чем путешественник» – вдохновляющие личные истории жителей России о том, как путешествие по стране изменило жизнь и отношение к Родине.

После проведения заочной оценки работ для финалистов будет организован просветительский этап, в рамках которого они смогут доработать свои проекты вместе с наставниками. Затем участников ожидает очная защита перед экспертным советом в Москве.

Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия». Они будут определены с учётом итогов очных защит и народного голосования. Почётное жюри выберет среди лучших проектов обладателя Гран-при.

Информация об организаторах, полных правилах проведения премии, конкурсном отборе, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных призов размещена в положении на официальном сайте большечемпремия.рф .