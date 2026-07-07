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50 сотрудников администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара прошли обучение по первой помощи

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50 сотрудников администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара прошли обучение по первой помощи

В администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара прошло обучение навыкам оказания первой помощи. Сотрудники ведомства освоили критически важные алгоритмы действий при несчастных случаях и нештатных ситуациях на рабочем месте и в быту.

Обучение провели инструкторы-добровольцы Центра тактической подготовки «Архангел» Ирина Каштанова и Кирилл Горелов.

Занятие прошло по программе «СТОП КРОВЬ» в рамках проекта «Культура безопасности НФ». «СТОП КРОВЬ» - проект, направленный на обучение и подготовку военнослужащих, а также волонтеров, выезжающих в зону проведения СВО, навыкам первой помощи с элементами тактической медицины.

В ходе интенсива участники:

● Отработали технику наложения кровоостанавливающего жгута и турникета;

● Изучили способы остановки кровотечения в смежных зонах с помощью давящего элемента;

● Освоили методику придания пострадавшему устойчивого бокового положения для поддержания проходимости верхних дыхательных путей.

«Умение оказать первую помощь в критической ситуации - это не просто навык, а необходимость для каждого человека, особенно для государственного служащего. Мы живем в эпоху, когда простой офисный сотрудник может стать свидетелем трагедии на улице или в транспорте. Наша задача оказать помощь тем, кто нас окружает, ведь когда-то она может потребоваться и нам», - отметила инструктор-доброволец ЦТП «Архангел» Ирина Каштанова.

Инициатором проведения обучения выступил руководитель добровольческой группы «СВОихНеБросаем» Рустам Исматов. По его словам, запрос на обучение навыкам первой помощи возник среди самих сотрудников, многие из которых активно занимаются волонтерской деятельностью и помощью бойцам.

Администрация Октябрьского внутригородского района г.о. Самара выразило благодарность организаторам занятия и подчеркнуло, что подобные мероприятия станут регулярными в деятельности органа.

 

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