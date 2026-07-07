Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству предприятий в сфере судостроения

Самарская область вошла в первую пятерку регионов России по количеству малых и средних предприятий, работающих в сфере строительства кораблей, судов и плавучих конструкций. В регионе зарегистрировано 86 таких субъектов МСП.

«Самарская область продолжает укреплять позиции одного из лидеров страны в сфере судостроения. Предприятия региона демонстрируют высокие стандарты производства и передовые инженерные решения, которые применяются на всех этапах - от проектирования до производства. Наша задача - оказывать всестороннюю поддержку таким компаниям, поддерживать инициативы, направленные на развитие отрасли и региона в целом», - отметил заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране судостроением занимаются более 1,7 тысячи малых и средних предприятий. Большая часть из них - 70% заняты строительством пассажирских, грузовых и рыболовецких судов, а также производством составных частей кораблей. Еще 30% таких МСП производят прогулочные и спортивные суда.

«МСП в кораблестроении - это по большей части достаточно развитый бизнес, превышающий параметры микропредприятий. Так, средняя занятость на одно МСП составляет 18 человек, что более чем в 2 раза превышает средние показатели в сегменте малого и среднего бизнеса в стране», - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Самарской области поддержка бизнеса ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В регионе создана сеть центров «Мой бизнес», где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки: льготное финансирование, имущественная поддержка, выход на экспорт, образовательные мероприятия и др. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно также на едином портале mybiz63.ru.