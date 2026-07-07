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Молодежь Приволжья считает достойным доход 83 тыс. рублей: лишь 26% работают по специальности

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Молодежь Приволжья считает достойным доход 83 тыс. рублей: лишь 26% работают по специальности

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили 2 000 россиян*, чтобы выяснить, насколько их текущая работа соответствует полученному образованию, какой доход они считают достойным на своем карьерном этапе и где узнают о вакансиях. Исследование показало, что молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет считают «зарплатой мечты» на начальном этапе карьеры 83 422 руб/мес.

Среди работающих жителей Приволжского федерального округа, получивших профессиональное образование, 44% сообщили, что работают по специальности. Еще 9% заняты в смежной сфере. При этом 37% респондентов признались, что построили карьеру в другой области, не связанной с полученным образованием.

Говоря о доходе, жители Приволжского федерального округа в среднем считают достойной зарплату в размере 92 793 рублей в месяц на текущем этапе карьеры. Наиболее популярным вариантом оказался диапазон от 50 001 до 70 000 рублей — его выбрали 18% респондентов. Еще по 15% считают комфортным доход от 70 001 до 90 000 рублей и от 90 001 до 110 000 рублей в месяц.

Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет только 26% работают по полученной специальности. Еще 11% заняты в смежной сфере. При этом почти треть молодых респондентов (29%) уже работают в другой профессиональной области, а каждый четвертый (25%) продолжает обучение.

Ожидания молодых специалистов по уровню дохода также отличаются от средних по округу. В среднем респонденты 18–24 лет считают достойным доход в размере 83 422 рублей в месяц — почти на 15 000 рублей меньше, чем в среднем по округу. Чаще всего молодые специалисты называли диапазон от 50 001 до 70 000 рублей в месяц (30%). Еще 21% считают приемлемым в начале карьеры доход до 50 000 рублей.

Исследование также показало, какие источники помогают жителям Приволжского федерального округа узнавать о карьерных возможностях. Треть работающих респондентов получают информацию о вакансиях через рекламу на сайтах объявлений и маркетплейсах (39%). Еще 30% узнают о вакансиях из рекламы в соцсетях, а 6% — на видеоплатформах.

Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет главным источником информации о вакансиях стала реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах — этот вариант выбрали 40% опрошенных. Еще 33% узнают о вакансиях через социальные сети, а 30% — через рекомендации знакомых.

 

Теги: Опрос

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