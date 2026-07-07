Названы самые общительные регионы России

Эксперты сервиса «Новофон» провели исследование* среди жителей разных регионов России и выяснили, как местность влияет на отношение к звонкам и общению по телефону. Оказалось, что почти треть россиян стремится завершить телефонный звонок менее чем за 30 секунд, 14% стараются вообще избегать общения по телефону, 10% могут сразу узнать земляков на том конце провода.

Коротко и по делу: сколько россияне говорят по телефону

Почти треть россиян (31%) заявили, что предпочитают беседы до 30 секунд. Еще 28% стараются уложиться в 30–60 секунд, а 19% тратят на телефонные разговоры от одной до трех минут. 17% опрошенных готовы говорить 2–5 минут, более 5 минут — 12%, а дольше 10 минут — лишь 8% респондентов.

Продолжительность звонков также зависит от региональных особенностей. В Москве 47% респондентов предпочитают разговоры до 30 секунд, еще 31% — до минуты. В Санкт-Петербурге 40% россиян говорят по телефону 30–60 секунд, а 26% тратят до трех минут. В Приволжском округе 21% опрошенных готовы разговаривать более пяти минут. В Северо-Кавказском округе 20% заявляют, что их разговоры часто длятся более 10 минут. В Сибири и на Дальнем Востоке формат 2–5 минут выбрали 21% и 19% соответственно.

Звонок по расписанию: когда россиянам удобнее всего общаться

Для большинства опрошенных телефонные разговоры встроены в рабочий ритм, поэтому самым удобным временем для звонков остаются рабочие часы — это отмечают 35% респондентов. Дневные разговоры предпочитают 15% респондентов, утренние — 11%, вечерние — 10%. А 14% заявляют, что в принципе стараются избегать телефонных звонков.

Региональные различия заметны и в этом вопросе. Например, у москвичей привязка к рабочему времени наиболее явная — 53% готовы принимать звонки именно в этот период. В Санкт-Петербурге таких 45%, однако именно здесь зафиксирована самая высокая популярность вечерних звонков — 26%. В Южном округе 12% респондентов выбирают общение вне рабочего времени, в Северо-Кавказском — 9%. Дальний Восток выделяется более ранним ритмом: утренние звонки здесь удобны для 19% опрошенных, а дневные — для 21%.

Интонации и диалекты: как россияне распознают своих

Вычислить земляков по особенностям речи могут лишь 10% опрошенных — они признались, что сразу узнают родной говор. Еще 15% рассказали, что иногда замечают своих по знакомым словам и интонациям, а 16% считают ключевым признаком ярко выраженный акцент. Каждый восьмой респондент (12%) обращает внимание на переход собеседника на национальный язык региона. При этом 22% полагают, что в их речи нет ярких особенностей, еще четверть россиян (25%) и вовсе не обращают внимания на подобные детали.

Большинство москвичей и петербуржцев не замечают региональных особенностей в своей речи: этот вариант выбрали 71% и 75% жителей двух столиц соответственно. Около 40% из них в принципе не придают значения акцентам и диалектам.

В Приволжском федеральном округе ситуация иная: 31% респондентов легко узнают местный говор, 34% иногда различают его по интонации, ещё 36% — по акценту.

В Южном и Северо-Кавказском округах лучше всего определяют своих по речи — 49% и 55% соответственно. 32% жители Северо-Кавказского ФО ориентируются при этом на использование в речи национальных языков.

В Сибири лишь 18% не отмечают речевых особенностей, тогда как на Дальнем Востоке таких 35%. В Приволжском федеральном округе чаще всего выделяли языковую специфику: 16% опрошенных говорили о наличии особого диалекта, а 17% — о региональных словах.

Культура общения: от эмоциональности до сдержанности

Большинство россиян (27%) считают стиль общения в своём регионе стандартным. Среди наиболее часто упоминаемых особенностей лидируют прямолинейность (16%), громкость речи (14%), эмоциональность и особая интонация (по 13%). Еще 11% респондентов наоборот отмечают спокойный стиль разговора своих земляков, 10% — вежливость и 9% — медленный темп речи.

Манера общения существенно различается в зависимости от региона. В столице чаще всего говорят в сдержанном стиле — так считают 23% опрошенных, при этом 12% отметили повышенную громкость речи, еще 11% — вежливость. У жителей Петербурга общение спокойное и размеренное: сдержанность указали 25% респондентов, вежливость — 38%, а 32% обратили внимание на медленный темп речи.

Южный округ, напротив, ассоциируется с более энергичной манерой общения — эмоциональность здесь отметили 36% россиян, а громкость речи — 31%. Наиболее выраженные особенности зафиксированы в Северо-Кавказском округе, где половина респондентов назвали стиль регионального общения эмоциональным, по 42% указали на громкость и характерную интонацию, а 37% — на прямолинейность.

«Недопонимание между клиентом и компанией часто возникает из-за формы общения, а не из-за сути. Темп разговора, интонация и продолжительность по-разному воспринимаются в разных регионах. Где-то ожидают краткого и спокойного диалога, а где-то привыкли к более эмоциональным и подробным беседам. Учет региональных особенностей позволяет адаптировать сценарии общения, избежать раздражения клиентов и сделать коммуникацию более прозрачной и эффективной», — подчеркивают эксперты сервиса «Новофон».

Письмо, чат или визит: какие каналы связи помимо звонков выбирают в регионах

Региональные различия существенно влияют на то, как россияне общаются с компаниями и государственными структурами. В целом по стране лидирует электронная почта — 28%. Личные связи выбрали 22% россиян, приложения и чат-боты — 18%, звонки — 13%, личные визиты — 11%.

Почти 25% москвичей готовы лично посещать офисы компаний для решения своих вопросов, а еще 27% активно используют приложения и чат-боты. В Санкт-Петербурге также популярны цифровые форматы: приложения и чат-боты выбрали 27%, электронную почту — 25%. В Приволжском, Южном и Уральском округах лидирует электронная почта — к ней привыкли 30% опрошенных. Северо-Кавказский округ выделяется ориентацией на личное, живое общение — 46%, а на Дальнем Востоке этот показатель составляет в два раза меньше — 27%.