Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России

Словакия временно прекратила прием заявлений на шенгенские визы от российских туристов и заявителей с большинством целей поездки. Об этом 7 июля сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Согласно информации визового центра, в июле и августе 2026 года подать документы на шенгенскую визу можно будет только по направлению «Спорт». Также продолжается прием заявлений на национальные визы по любым целям поездки, пишут "Известия".