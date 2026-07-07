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60% сотрудников в Приволжье отмечают рост продуктивности благодаря спорту

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60% сотрудников в Приволжье отмечают рост продуктивности благодаря спорту

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян*, чтобы выяснить, как спорт и физическая активность влияют на их рабочую жизнь. Согласно результатам исследования, наиболее популярными видами физической активности в Приволжском округе стали домашние тренировки. При этом 43%   работающих респондентов, занимающихся спортом сообщили, что их работодатели в той или иной форме поддерживают занятия спортом.

Среди работающих в штате сотрудников Приволжского федерального округа наиболее популярными видами физической активности стали домашние тренировки (29%) и бег или ходьба (23%). Велосипедным спортом занимаются 17% опрошенных, посещают тренажерный зал — 13%, плаванием предпочитают заниматься 12% респондентов. Еще по 6% выбирают йогу или пилатес, командные виды спорта и танцы.

Каким спортом или физической активностью занимаются жители ПФО на данный момент

Большинство сотрудников (91%) стараются заниматься спортом регулярно. Треть респондентов (32%) тренируются 3–4 раза в неделю, еще 31% — 1–2 раза в неделю. Каждый день физической активности уделяют время 18% опрошенных.

Почти половина (40%) сотрудников, занимающихся спортом, рассказали, что работодатель поддерживает их интерес к физической активности. Так, у 16% есть корпоративные спортивные мероприятия или совместные занятия, 12% получают частичную компенсацию расходов на спорт, а 9% отмечают, что работодатели оплачивают им абонементы в спортивные клубы или секции. Еще 6% респондентов сообщили о наличии собственного фитнес-зала в офисе.

Регулярные тренировки, по мнению большинства (61%) сотрудников, занимающихся спортом, положительно отражаются на работе. Так, 30% сотрудников определенно замечают рост продуктивности благодаря спорту, еще 31% скорее согласны с этим утверждением. Только 11% респондентов считают, что занятия спортом не влияют на их эффективность на работе.

Исследование также показало, что онлайн-реклама играет заметную роль при выборе спортивных услуг. Более половины сотрудников, занимающихся спортом (58%), сообщили, что реклама полностью или частично влияет на выбор спортивного клуба, секции или тренировок. Для 10% она является одним из основных факторов принятия решения, еще 27% учитывают рекламные предложения наряду с другими критериями, а 21% обращают на них внимание время от времени.

Чаще всего опрошенные сотрудники, занимающиеся спортом, видят подходящую рекламу спортивных клубов, секций и тренировок на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (15%). Пользователи все чаще рассматривают такие площадки для выбора вариантов досуга и занятий спортом, сравнивая предложения и принимая решение на основе доступной информации.  

«Сегодня многие россияне подходят к выбору спортивных занятий осознанно и заранее изучают доступные варианты. Реклама помогает спортивным клубам, секциям и тренерам быть заметнее для потенциальных клиентов именно в тот момент, когда они находятся в поиске подходящего предложения. Для бизнеса важно присутствовать на площадках, где аудитория сравнивает варианты и принимает решение о покупке абонемента или записи на тренировку», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

«Спорт для многих сотрудников — это про здоровье, ресурс и энергию, которые напрямую влияют на рабочие результаты. Мы видим, что регулярная физическая активность помогает сотрудникам чувствовать себя более продуктивными и вовлеченными. При этом важную роль играют не только инициативы работодателей, но и рекомендации из ближайшего окружения: 29% респондентов узнают о спортивных занятиях именно от друзей, коллег и родственников. Это подтверждает, что доверие и личный опыт становятся ключевыми факторами выбора, а значит, бизнесу важно быть частью этой повседневной среды» комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

 

*исследование проводилось в июне 2026 года среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет

Теги: Опрос

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