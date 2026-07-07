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61% жительниц Самары после 40 мечтают о личном счастье

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61% жительниц Самары после 40 мечтают о личном счастье

Жительницы Самары 40+ все чаще говорят об умении жить «для себя» и внутренней гармонии. Но за внешним спокойствием нередко скрываются тревога, усталость и желание перемен. Как показало исследование Мамбы и косметической компании Geltek, женщин после 40 сегодня волнуют не только отношения и одиночество, но и возрастные изменения, ощущение собственной привлекательности и качество жизни в целом.

Между одиночеством и заботой о себе

Главной причиной тревоги для женщин после 40 остается здоровье: его назвали 57% респонденток. Но почти столь же важной темой оказались отношения и одиночество (50%). Далее идут финансовые вопросы (42%) и переживания за детей и семью (41%). Вопросы внешности, состояния кожи, фигуры и возрастных изменений волнуют 36% женщин. При этом ситуация в мире и стране оказалась в конце списка тревог: личное эмоциональное состояние и качество собственной жизни беспокоят жительниц Самары гораздо сильнее внешнего фона.

Усталость, о которой молчат 

За внешним спокойствием у многих женщин скрывается эмоциональная усталость. Так, 37% респонденток признаются, что устали от общения и людей, 33% говорят о выгорании и внутреннем истощении, а 31% о снижении уверенности в собственной привлекательности. Четверть женщин боится одиночества, но парадокс состоит в том, что ощущая потребность в близости, они чувствуют усталость от самого процесса знакомств. Кроме того, 24% признаются, что живут «не для себя», а 19% говорят о потере ощущения смысла жизни.

Любовь после 40: между надеждой и осторожностью

Тема поиска пары остается для женщин после 40 одной из самых важных и одновременно самых противоречивых. 43% респонденток активно ходят на свидания, еще 38% признаются, что хотели бы начать новые отношения, но пока не решаются. Еще 14% находятся в стадии переосмысления после расставания, и только 5% не ищут знакомств вовсе. 

Главным запросом остается желание найти надежного партнера для жизни (50%). На втором месте — человек для совместных впечатлений и путешествий (14%), далее идут любовь (12%) и флирт или легкие отношения (10%). При этом официальный брак как цель важен лишь для 8% женщин, а страх остаться одной набрал всего 6%.

Среди главных сложностей женщины называют поиск «своего» человека (66%), недоверие к мужчинам (32%) и страх разочарования уже после первого свидания (27%). Для 18% отдельной проблемой становится необходимость впустить нового человека в уже сложившуюся жизнь и привычный ритм.

При этом женщины 40+ все чаще выстраивают собственные правила в отношениях. Для 27% главным становится уважение к себе и личным границам, 20% стараются не идеализировать мужчин, а 18% сознательно не тратят время на незаинтересованных партнеров. Еще 20% признаются, что сегодня ориентируются скорее на поступки, чем на слова. Также для женщин важно сразу обозначать свои цели в знакомстве и не делать отношения центром собственной жизни.

Уход как новая форма заботы о себе

Отношение к возрастным изменениям довольно  противоречиво. 43% респонденток регулярно ухаживают за собой, 27% спокойно принимают возрастные изменения и ничего не делают. Еще 15% признаются, что активно борются с возрастом, а 12% переживают из-за внешности, но пока не понимают, что именно надо делать.

Главным поводом для переживаний становятся изменения тела и лишний вес, так ответили 40% женщин. По 34% набрали возрастные изменения овала лица и внутреннее ощущение «я уже не та». Далее идут тревога за здоровье (29%), морщины (24%) и качество кожи (17%). При этом вопросы внешности все чаще оказываются связаны не только с эстетикой, но и с общим самоощущением. 

Главным способом поддерживать себя женщины называют домашний уход, его выбирают 67%. На втором месте спорт (33%). Косметологам и профессиональному уходу доверяют 24%, а аппаратные процедуры и инъекции выбирают около 22%. А вот пластическую хирургию рассматривают лишь 1%.

Ежедневный уход за кожей воспринимается не только как необходимость. Для 28% женщин это часть заботы о себе, еще 24% считают его способом поддерживать молодость. Для 16% это полезная привычка, 13% воспринимают уход как базовую необходимость, 11% как инвестицию в себя, а 8% как ритуал для эмоционального расслабления и восстановления.



 

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