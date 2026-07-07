В Ленинском районе Самары водитель электропитбайка сбил девочку

6 июля 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

В Ленинском районе Самары в 19:55 водитель электропитбайка – мужчина 2010 г.р., (не имеющий права на управление транспортным средством), осуществляя движение по парковке в районе д. 15 по ул. Полевой, в нарушение требований п.8.1 ПДД РФ, допустил наезд на 14-летнюю девочку-подростка, которая переходила проезжую часть парковки справа налево, по ходу движения транспортного средства. Пострадавшая несовершеннолетняя доставлена в медицинское учреждение.