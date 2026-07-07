Коллекторы в Самарской области оштрафованы на более чем 1,2 миллиона рублей

С начала 2026 года в ГУФССП России по Самарской области поступило 615 обращений, в которых заявители жалуются на действия представителей «коллекторских» агентств, занимающихся возвратом просроченной задолженности, кредитных и микрофинансовых организаций. Основными нарушениями профессиональных взыскателей, микрофинансовых и кредитных организаций являются: превышение установленного количества звонков и смс-сообщений должникам и третьим лицам без согласия; психологическое давление, введение в заблуждение должника, взаимодействие с третьими лицами (родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами), осуществление звонков и направление сообщений с номеров телефонов, зарегистрированных на других лиц.



Каждое обращение становится предметом пристального изучения действий кредитных организаций и профессиональных взыскателей и в случаи выявления нарушений они привлекаются к административной ответственности. Всего с начала 2026 года в ГУФССП России по Самарской составлен 31 административный протокол по ст. 14.57 КоАП РФ. Нарушителям законодательства назначено наказание в виде штрафов на общую сумму в размере свыше 1,2 миллиона рублей.

Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в ГУФССП России по Самарской области через Интернет-приемную на официальном сайте ведомства www.r63.fssp.gov.ru или направить письменное обращение по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 17. К обращению необходимо приложить информацию, подтверждающую нарушение прав, а именно СМС-сообщения, детализацию звонков, письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, а также иные материалы. Задать уточняющие вопросы можно в будни с 9.00 до 18.00 по телефону: 8 846 266 62 44.