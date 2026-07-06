Судебные приставы приостановили работу детского лагеря в Сызрани

В ходе проверки, которую организовал Роспотребнадзор, были отобраны пробы питьевой воды из разводящей сети холодного водоснабжения: питьевого фонтанчика, кранов в столовой. По результатам лабораторных исследований зафиксировано превышение содержания в пробах колиформных бактерий. Представители ведомства обратились в суд с требованием приостановить работу лагеря, пока руководство не исправит выявленные нарушения, так как зараженная вода создает прямую угрозу жизни и здоровью детей.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал руководство учреждения виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде», и назначил наказание в виде приостановления деятельности лагеря на 30 суток.



После возбуждения в отделении судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района исполнительного производства, сотрудник Службы оперативно совершил выезд по месту нахождения детского учреждения. Судебный пристав вручил должнику требование об исполнении решения суда, после чего приступил к опечатке помещений.

Соблюдение руководством лагеря требований судебного решения остается на контроле судебных приставов.