Житель Самары фиктивно поставил на учет 17 приехавших в Россию иностранцев

За данные деяния его привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 250 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудники Службы вынесли в отношении должника постановления о временном ограничении его в праве выезда за пределы страны, о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его транспортного средства, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банке.

В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.