Производители Самарской области могут принять участие в закупочной сессии с крупнейшей торговой сетью страны

8 июля 2026 года региональный центр «Мой бизнес» совместно с Корпорацией МСП и торговой сетью Metro Россия организует региональную конференцию и закупочную сессию для поставщиков Самарской области и других регионов Приволжского федерального округа.

«Для предпринимателей Самарской области и соседних регионов - это реальный инструмент для масштабирования бизнеса, расширения географии продаж и укрепления бренда, - подчеркнул заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Приглашаем поставщиков и производителей активно участвовать и использовать эту возможность для развития своего бизнеса».

На встрече предприниматели узнают, как стать поставщиком торговой сети, и получат информацию о доступных мерах поддержки бизнеса от Корпорации МСП.

Также в программе мероприятия — торгово-закупочная сессия, на которой поставщики смогут презентовать свой продукт категорийным менеджерам торговой сети, наладить полезные контакты и проконсультироваться с экспертами.

Мероприятие состоится 8 июля в 9:30 – 15:00 в региональном центре «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале mybiz63.ru.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото Минэкономразвития региона