В России пересмотрели прогнозы по ключевой ставке

Снижение ключевой ставки может замедлиться не только в этом году, но и в следующем. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на мнения опрошенных аналитиков.

Эксперты считают, что вместо 8-10%, которые ожидались ранее, ключевая ставка может остаться на уровне 10-12%. Пересмотреть прогнозы аналитиков заставили решения Банка России по ставке, бюджетная политика, а также комментарии председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В кулуарах Финансового конгресса она подтвердила, что траектория ключевой ставки в будущем июльском среднесрочном прогнозе на 2027 год может сместиться вверх.

Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. Однако директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган предупредил, что снижение ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов не означает, что дальнейшие шаги регулятора будут именного такого размера. Он отметил, что размер ключевой ставки обсуждается отдельно на каждом заседании ЦБ, пишет Газета.