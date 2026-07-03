Самара участвует в выставке к 35-летию Союза российских городов в Москве

Город Самара принимает участие в фотовыставке «Городская эволюция. 35 лет развития», которая открылась 2 июля в Москве и приурочена к 35-летнему юбилею Союза российских городов.

На выставке представлены три знаковые для Самары пространства.

Одно из них - Набережная реки Волга, которая считается одной из самых протяженных речных набережных в России.

Второй объект, представленный на выставке, - Музей-галерея «Заварка».

Также представлен Центр труда и отдыха «Станкозавод».

Выставка будет работать до 31 июля включительно по адресу: Москва, улица Арбат, дом 28. Вход свободный.