47% россиян уверены, что фитнес помогает успешнее проходить собеседования

Поиск работы — процесс, который требует не только профессиональных навыков, но и уверенности в себе. Даже для опытных специалистов этот этап может сопровождаться волнением. DDX Fitness совместно с платформой Авито Работа провели исследование и изучили, как регулярная физическая активность помогает чувствовать себя увереннее на работе и влияет на результаты прохождения собеседований.

Большинство участников, которые регулярно занимаются фитнесом и находятся в поиске работы, проходили от одного до четырех интервью за последние три месяца. Из всех, кто дошел до собеседования, 42% успешно справляются с первым этапом с HR, 30% — проходят встречу с руководителем, а 28% в итоге получают приглашение на работу.

Исследование также показало, какие именно качества, развитые благодаря фитнесу, помогают на собеседованиях. 76% респондентов отмечают рост дисциплины, 60% — улучшение контроля эмоций, 55% — повышение стрессоустойчивости, а половина опрошенных — концентрацию внимания.

Интересно, что даже те, кто сейчас не занимаются фитнесом, но имели опыт в прошлом, подтверждают долговременный эффект тренировок.