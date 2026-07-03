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Самарский проект помогает женщинам обрести себя заново

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самарский проект помогает женщинам обрести себя заново

В Самаре уже восемь лет реализуется социальный проект «Второе дыхание». Его создала основательница салона красоты Lovemilana Александра Кумсалиева. За это время участницами проекта стали более 150 женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Среди них - женщины с инвалидностью, мамы паллиативных детей, матери, жёны и сёстры участников специальной военной операции, а также те, кто пережил тяжёлые личные испытания. Благотворительный проект стал победителем Народной премии 63.RU.

Каждая из участниц проекта проходит день преображения: специалисты салона бесплатно делают стрижку, окрашивание, маникюр, макияж, создают новый образ. Завершается день подарками – новая одежда, бижутерия, цветы и поездка домой на такси бизнес-класса.

Александра Кумсалиева подчёркивает, что красота здесь - лишь инструмент, который помогает вернуть человеку уверенность в себе. «Когда у меня появилась возможность помочь женщинам, я решила создать свой благотворительный проект. Он не только о внешнем преображении, но и о внутренней трансформации через работу с психологом и стилистами. Наша цель - подарить женщинам красоту, надежду, силы двигаться дальше», - рассказывает Александра.

Психологическое сопровождение - важная часть проекта. Женщины заполняют анкеты, рассказывают свои истории, а при необходимости продолжают работать со специалистами и после дня преображения.

Руководитель отдела консультирования Ассоциации инклюзивных психологов Алена Гамазина отмечает, что именно комплексная поддержка помогает закрепить результат. «Сейчас мы создаём платформу психологической помощи, где люди с инвалидностью и без неё смогут получать консультации инклюзивных психологов в разных форматах - текстовом, телефонном, индивидуальном или групповом. Для многих участниц проекта возможность быть услышанными становится первым шагом к изменениям», - подчеркнула она.

Одной из героинь проекта стала жительница села Исаклы, которая с детства имеет диагноз ДЦП. По словам Дарьи, преображение изменило не только внешний облик, но и внутреннее состояние. Участница утверждает, что благодаря проекту стала снова нравиться себе в зеркале, перестала воспринимать заболевание как главное в своей жизни и почувствовала себя красивой женщиной.

Одна из первых участниц проекта — Ксения, приехала из другого города, а после знакомства с Александрой их семьи продолжили общение. Девушка вспоминает, что психологическая работа помогла ей иначе взглянуть на пережитые в детстве насмешки и сложности, связанные с заболеванием.

Особенно трогательной стала история Натальи Бакировой - матери пятерых сыновей. Старший сегодня выполняет боевые задачи в зоне СВО, второй сын погиб в прошлом году при исполнении воинского долга. После тяжёлой утраты, признаётся Наталья, проект помог ей впервые за долгое время вспомнить о себе, увидеть не только мать и хозяйку дома, но и женщину, которая тоже заслуживает внимания, заботы и поддержки.

Команда проекта также выезжает в детские дома, где дарит красивые причёски и стрижки детям.

В планах организаторов проекта - расширение психологического сопровождения и сотрудничества с общественными организациями.

 

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