В Самарском регионе полицейские вручили российский паспорт уроженцу Узбекистана - добровольцу СВО

В Отделении по вопросам миграции отдела МВД России по г. Чапаевску состоялась торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации участнику специальной военной операции.

Два года назад уроженец Узбекистана заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции, где за успешное выполнение боевого задания награжден государственной наградой - медалью Жукова. Все члены семьи уже имеют гражданство Российской Федерации, а его сын тоже находится в зоне СВО.

Находясь в отпуске, мужчина обратился в органы внутренних дел с заявлением о приёме в российское гражданство.

После оформления всех необходимых документов, начальник отдела МВД России по г. Чапаевску полковник полиции Владимир Попов лично принял у военнослужащего Присягу гражданина РФ, после чего ему был вручен паспорт гражданина Российской Федерации.

Участник церемонии поблагодарил сотрудников отделения по вопросам миграции и руководство отдела за содействие в оформлении документов. Теперь, имея полный правовой статус гражданина Российской Федерации, боец продолжит службу с сохранением всех социальных гарантий, предусмотренных законом.

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области