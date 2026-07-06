Специалисты охраны труда "РКС-Самара" получили благодарственные письма за нестандартный подход в работе

Я нашел ошибку
Главные новости:
В понедельник, 6 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Повестка была посвящена развитию водохозяйственного комплекса Самарской области.
В Самаре на оперативном совещании с губернатором приняли решения по проблематике водохозяйственного комплекса региона
Благоустройство общественной территории у ДК «Искра» - одно из трех общественных пространств в Самаре, где в этом году ведутся работы по программе «Формирование комфортной городской среды»
В Самаре проверили старт первого этапа благоустройства общественной территории у ДК «Искра»
Актуальный список пляжей Самарской области, официально допущенных к эксплуатации.
Где безопасно купаться: актуальный список пляжей в Самарской области
С 29 июня по 4 июля в восьми федеральных округах России прошли межрегиональные соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту, собравшие команды из 89 регионов.
Сызранские спортсмены завоевали медали на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
10 июля в 14:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи».
В СОУНБ пройдет презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи»
328 семейных команд из 85 регионов России встретились на финале конкурса «Это у нас семейное».
7 семей из Самарской области – в финале конкурса «Это у нас семейное» 
Всего на конкурс «УМНИК» в 2026 году было подано 3400 заявок.
Состоялись финальные защиты участников конкурса «УМНИК» в Самарской области
Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России представил итоги работы за пять лет.
Центр НТИ СамГМУ представил итоги работы за пять лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.23
-0.7
EUR 88.03
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
День любви, семьи и верности в Историческом парке отметят в Самаре!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты охраны труда "РКС-Самара" получили благодарственные письма за нестандартный подход в работе

333
Специалисты охраны труда "РКС-Самара" получили благодарственные письма за нестандартный подход в работе

Специалисты службы охраны труда «РКС-Самара» получили благодарственные письма от главы Самары. Руководство города отметило профессионализм, ответственность и нестандартный подход в вопросах безопасности на производстве.

Охрана труда – важнейшее направление в работе ресурсоснабжающего предприятия. Вопросам безопасности здесь уделяется большое внимание, они касаются и тех, кто занят на опасных участках, работает в ограниченных и закрытых пространствах, и тех, кто трудится в офисе. На предприятии к безопасности производства подходят серьёзно и в то же время нестандартно. Помимо необходимого обучения, разъяснений, проверки рабочих мест в «РКС-Самара» используют мультимедийные средства, отрабатывают с работниками важные навыки в игровых ситуациях, проводятся инструктажи, осмотры помещений. Есть особенное мероприятие - Слёт нарушителей, на котором детально разбирают нарушения конкретных сотрудников, повторяют правила. Это помогает ещё лучше запомнить и закрепить знания в области охраны труда и пожарной безопасности.

Служба охраны труда «РКС-Самара» входит в состав блока качества предприятия. Специалисты постоянно работают над тем, чтобы тема безопасности на работе была в приоритете. Благодарственные письма получили руководитель службы охраны труда Светлана Гаврилова, ведущий специалист Евгения Демидова и специалист Кристина Галимова.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ночь на 4 июля специалисты "РКС-Самара" приступят к восстановлению водопроводной линии на ул. Гагарина в районе 145 дома.
03 июля 2026, 15:29
Специалисты «РКС-Самара» проведут ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
В ночь на 4 июля специалисты "РКС-Самара" приступят к восстановлению водопроводной линии на ул. Гагарина в районе 145 дома. ЖКХ
923
РКС предложили поправки в природоохранное законодательство
02 июля 2026, 13:44
РКС предложили поправки в природоохранное законодательство
Кроме того, РКС настаивает на синхронизации ответственности концессионера со сроками получения разрешительной документации и фактическими этапами... ЖКХ
885
Мэр Самары проверил ход работ на объектах реконструкции сетей
29 июня 2026, 11:00
Мэр Самары проверил ход работ на объектах реконструкции сетей
Ресурсоснабжающее предприятие в этом году перекладывает сети не только по двум основным программам – производственной и инвестиционной, но и по федеральной... ЖКХ
1279

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
6 июля 2026  11:10
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
371
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
5 июля 2026  13:41
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
2787
в Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
5 июля 2026  12:25
В Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
789
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
5 июля 2026  11:09
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
839
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
4 июля 2026  11:14
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
1073
Весь список