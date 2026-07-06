Специалисты охраны труда "РКС-Самара" получили благодарственные письма за нестандартный подход в работе

Специалисты службы охраны труда «РКС-Самара» получили благодарственные письма от главы Самары. Руководство города отметило профессионализм, ответственность и нестандартный подход в вопросах безопасности на производстве.

Охрана труда – важнейшее направление в работе ресурсоснабжающего предприятия. Вопросам безопасности здесь уделяется большое внимание, они касаются и тех, кто занят на опасных участках, работает в ограниченных и закрытых пространствах, и тех, кто трудится в офисе. На предприятии к безопасности производства подходят серьёзно и в то же время нестандартно. Помимо необходимого обучения, разъяснений, проверки рабочих мест в «РКС-Самара» используют мультимедийные средства, отрабатывают с работниками важные навыки в игровых ситуациях, проводятся инструктажи, осмотры помещений. Есть особенное мероприятие - Слёт нарушителей, на котором детально разбирают нарушения конкретных сотрудников, повторяют правила. Это помогает ещё лучше запомнить и закрепить знания в области охраны труда и пожарной безопасности.

Служба охраны труда «РКС-Самара» входит в состав блока качества предприятия. Специалисты постоянно работают над тем, чтобы тема безопасности на работе была в приоритете. Благодарственные письма получили руководитель службы охраны труда Светлана Гаврилова, ведущий специалист Евгения Демидова и специалист Кристина Галимова.