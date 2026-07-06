Волонтёры Самарской области помогают спасать жизни на СВО

С первых дней специальной военной операции всероссийское волонтёрское движение «Золотые руки Ангела» помогает нашим бойцам сохранять жизни на СВО, а также оказывает поддержку жителям прифронтовых территорий. Благотворительная организация включена в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Правительства РФ, является победителем премии #МЫВМЕСТЕ, конкурсов Фонда президентских грантов и премии Народного фронта «Всё для Победы!».

Движение действует с марта 2022 года и сегодня объединяет 15 тысяч добровольцев по всей стране. Филиалы организации открыты в Самаре и Тольятти.

В тольяттинском отделении движения волонтёры изготавливают преимущественно тактические носилки, маскировочные сети и пятиточечники. На сегодняшний день местному объединению помогают около 50 постоянных волонтёров, вкладывая в каждое изделие частицу души и веру в Победу.

«Сподвигло то, что сын и внук там, они мобилизованные. Мы отсылали им сети, много посылок, лекарства, даже слуховой аппарат отсылали. Верим, конечно, что всё будет хорошо. Мы что можем, то делаем, помогаем. Мы с ними, они с нами. Там чужих нет, там только свои», - делится волонтёр Татьяна Хоменко.

Только за апрель 2026 года волонтёрами всероссийской организации изготовлено и направлено «за ленточку»: 18 тысяч квадратных метров маскировочных сетей; 3,5 тысячи носилок «Фома»; около 1,5 тысячи покрывал от тепловизора; а также другая необходимая продукция - всего более 60 наименований.

Волонтёры подчёркивают: средства, поступающие в организацию, направляются исключительно на закупку тканей, расходных материалов, швейного оборудования для изготовления тактических изделий и их доставки в воинские подразделения и госпитали.

Волонтёры признаются, что их стремление помогать - это семейная традиция, переданная от поколения победителей. «Я не могла остаться в стороне, потому что мой папа - ветеран, он прошёл всю Великую Отечественную войну. На этом патриотизме я выросла. Поэтому в стороне оставаться в такое время просто невозможно», - рассказывает волонтёр Галина Сабинина.

В стремлении помогать фронту волонтёры объединились с самого начала СВО. Первое время они шили носилки в храмах Тольяттинской епархии, а затем обрели собственное помещение благодаря поддержке городской администрации.

«Было очень сложно оставаться в стране, когда ты знаешь, что твои родственники, близкие, вообще русские люди защищают нашу Родину. Мы все вместе с нашей страной и с теми людьми, которые находятся на СВО, с воинами, медицинским персоналом в госпиталях и на передке. Поэтому мы хотели бы помочь им так, как мы можем», - говорит руководитель регионального волонтёрского движения «Золотые руки Ангела» Ольга Плаксинко.

В рамках проекта открыто уже 230 цехов в 120 городах России. На фронте их изделия спасают жизни. Узнать подробнее о том, как помочь, можно на сайте организации nosilki.su и в группе ВКонтакте vk.com/nosilki_na_front .

Фото - Благотворительная организация «Золотые руки Ангела».