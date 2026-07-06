За выходные 4-5 июля сотрудники самарской Госавтоинспекции выявили 36 водителей с признаками опьянения

За прошедшие выходные на дорогах региона выявлено более 1000 нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание в ходе рейдов уделялось пресечению грубых нарушений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения.

Так, сотрудники Госавтоинспекции выявили 36 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. В ходе мероприятий пресечено 16 фактов выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Также выявлено 142 нарушения требований к светопропускаемости стекол транспортных средств, связанных с незаконной тонировкой. За нарушение правил применения ремней безопасности к административной ответственности привлечены 94 участника дорожного движения.

Кроме того, выявлено 22 нарушения правил перевозки детей. Не остались без внимания и нарушения, допускаемые пешеходами. За отчетный период сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 9 нарушения Правил дорожного движения со стороны пешеходов. Еще в 19 случаях водители не предоставили преимущество в движении пешеходам.

Госавтоинспекция Самарской области напоминает, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника дорожного движения. Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, взаимное уважение и ответственное поведение помогают сохранить жизнь и здоровье людей.