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34 процента одежных брендов в России в 2025 году понесли убытки

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34 процента одежных брендов в России в 2025 году понесли убытки

По итогам 2025 года убыточными оказались 34 процента одежных брендов массового сегмента, представленных в России. Об этом со ссылкой на данные Fashion Consulting Group, изучившей отчетность ста крупнейших представителей отрасли, пишут «Ведомости».

При этом у премиальных марок ситуация еще хуже — в минусе оказались 40 процентов ретейлеров. Еще в 2022 году для массовых и люксовых брендов доля убыточных составляла 16 и 22 процента соответственно.

Издание указывает, что в 2025 году впервые столкнулись с убытками такие лидеры рынка, как ООО «Твое» (управляет одноименной сетью магазинов), «Август» (бренд Oodji) и «Сезонная коллекция» (ретейлер Zenden).

Глава совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров рассказал, что прибыль брендов массового сегмента в прошлом году сократилась на 30-90 процентов, а общий объем рынка одежды, обуви и аксессуаров снизился на пять процентов.

Сооснователь Fashion Buzz Станислава Нажмитдинова предположила, что в реальности ситуация может быть еще хуже, потому что часть брендов решила не раскрывать финансовые показатели. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс объяснила, что рост доли убыточных компаний сегмента связан с увеличением конкуренции на падающем рынке, что заставляет продавцов увеличивать скидки.

Президент Baon Илья Ярошенко считает, что в текущем году количество прибыльных fashion-сетей на российском рынке сократится до нескольких десятков. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров согласен с таким мнением, так как компаниям придется платить больше сотрудникам и за аренду, а также нести затраты при продажах через маркетплейсы.

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