Российский маркетплейс начнет помечать ИИ-контент в отзывах

Wildberries, входящая в группу RWB, первой среди российских маркетплейсов начала тестировать новую функцию — отметку «Похоже на ИИ» для медиафайлов, в которых обнаружены признаки обработки с помощью ИИ-инструментов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании.

Отметка появится рядом с фото в отзыве в мобильном приложении и поможет покупателям лучше понимать, насколько фото в отзывах отражают реальный вид товара.

При этом такая метка не означает, что отзыв является недостоверным, однако она поможет покупателю сделать выбор более осознанным.



В компании отметили, что новая функция работает на основе алгоритмов анализа медиафайлов, которые автоматически определяют визуальные признаки ИИ-обработки. Она уже тестируется и доступна части пользователей в приложении Wildberries.