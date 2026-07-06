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Назван образ идеального офиса для жителей ПФО

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Назван образ идеального офиса для жителей ПФО

Эксперты Авито Недвижимости представили результаты опроса* «белых воротничков» о том, каким должен быть идеальный офис. Большинство жителей хотело бы, чтобы такое пространство располагалось в отдельно стоящем здании (33%) или в бизнес-центре (24%). Причем за первый вариант чаще голосовали опрошенные старше 45 лет (42–48%), в то время как БЦ больше выбирали работники в возрасте 25–44 лет (26–28%). Молодые респонденты до 24 лет чаще других хотели бы работать в коворкинге или гибком офисе, где места не закреплены за сотрудниками, а бронируются через онлайн-сервисы (16% против 9% среди всех возрастов).

Среди жителей ПФО наиболее востребован формат офиса в отдельно стоящем здании — его выбрали 33% опрошенных. Офис в бизнес-центре предпочитают 22%, в торговом или многофункциональном комплексе — 12%, в жилом доме — 10%, а в реконструированном промышленном здании, например лофте, — 9%.

Что касается локации, то примерно поровну опрошенных россиян хотели бы работать в офисе, который расположен в жилом районе недалеко от дома (25%), в деловом районе (25%) или центре города (24%). В зависимости от региона предпочтения различаются: в Северо-Западном ФО чаще голосовали за жилой район (28%), в Центральном ФО — за деловой (27%), в Южном ФО — за центр города (29%), в ПФО — за центр города (26%). При этом среди жителей ПФО 24% предпочли бы работать рядом с домом, 22% — в деловом районе, а для 25% расположение офиса не принципиально.

В среднем офисные сотрудники хотели добираться до работы за 24 минуты и быстрее. Особенно в этом вопросе категоричны жители Уральского (81%), Дальневосточного (80%) и Южного ФО (81%). Жители Москвы и Санкт-Петербурга менее требовательны ко времени в дороге — в двух столицах только половина опрошенных рассчитывает на полчаса до офиса. При этом, для опрошенных жителей из ПФО оптимальное время до офиса составляет 23 минуты.

На вопрос о необходимой инфраструктуре рядом с местом работы офисные сотрудники чаще всего отмечали наличие кафе, ресторанов и столовых (47%)**, а также магазинов, аптек, банков, химчисток и других бытовых сервисов (38%). Значимой для респондентов остается и транспортная доступность: 34% указали на важность остановок наземного транспорта поблизости, 31% — парковки для сотрудников. Для 28% опрошенных также имеет значение озелененная территория вокруг здания. Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других хотели бы иметь метро в 5–10 минутах от офиса (55–56% против 26% в целом по РФ). Среди жителей ПФО приоритеты распределились схожим образом: 47% считают важным наличие общепита в пешей доступности, 41% — магазины и сервисы рядом, 35% — остановки наземного транспорта. Еще 31% отметили парковку для сотрудников, 28% — озеленение и благоустройство территории.

В самом пространстве россияне уделяют особенное внимание вентиляции и кондиционированию (57% отметили в числе наиболее значимых характеристик), чистоте и обслуживанию здания (53%), большим окнам и наличию естественного освещения (38%). Эти критерии важнее опрошенным старше 45 лет. Молодые россияне до 24 лет больше смотрят на современный внешний вид (25% против 19% среди всех), достаточное количество лифтов (25% против 17%), удобную входную группу (20% против 17%), а также ценят круглосуточный доступ (19% против 15%).

Среди жителей Приволжского федерального округа на первом месте также оказались вентиляция и кондиционирование — 56%, далее следуют чистота и качественное обслуживание здания — 54%, большие окна и естественное освещение — 37%. Еще 32% считают важным современный ремонт общих зон, 30% — охрану и систему контроля доступа, 28% — пространства для отдыха и неформального общения.

Если смотреть на “офисный вопрос” со стороны бизнеса и работодателя, по данным витрины Авито Недвижимости, в столицах три четверти запросов на покупку офисов приходится на объекты кабинетного типа. При этом год к году растет интерес к крупным помещениям площадью 500+ кв. м: их доля в структуре спроса увеличилась с 15% до 16%. В Москве этот тренд выражен особенно заметно — за неполное первое полугодие 2026 года спрос на покупку офисов формата 500+ кв. м вырос на 32%. В сегменте аренды в целом по России, наоборот, доминируют компактные помещения: две трети запросов (67%) приходятся на офисы площадью до 100 кв. м. Многие компании по‑прежнему предпочитают более гибкие и экономичные форматы.

Теги: Опрос

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