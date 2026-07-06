Соискатели назвали «красные флаги» своих руководителей

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, и сервис по работе с HR-брендом Dream Job провели исследование* и выяснили: соискатели начинают формировать мнение о работодателе еще до найма, когда изучают будущих руководителей по отзывам, публичным выступлениям и открытым источникам. После выхода на работу сотрудники сравнивают ожидания с реальным стилем управления, качеством обратной связи и реакцией начальника на ошибки.

Согласно опросу hh.ru, публичный статус топ-менеджмента имеет решающее значение для 45% соискателей — он формирует доверие к компании (33%) и чувство гордости за нее (12%). Более того, открытость будущего непосредственного начальника вдохновляет 48,2% специалистов. Через статьи, соцсети и отзывы люди пытаются заранее понять, как в команде принято говорить о задачах, развитии и результате, а информационный вакуум часто воспринимается как красный флаг.

Прозрачность фигуры лидера дает бизнесу и серьезные преимущества: 54% респондентов считают, что она помогает получать выгодные предложения от партнеров, 51% — укреплять доверие клиентов, а 43,4% — привлекать сильных специалистов.

Однако яркий медийный образ руководителя — это лишь кредит доверия. Сразу после выхода на работу сотрудники получают возможность сравнить ожидания с реальным опытом. После подписания оффера сотрудник начинает оценивать компанию по реальным процессам и стилю управления. По данным Dream Job, в отзывах сотрудников о руководителях выделяется восемь типов негативных сигналов. Самый частый из них — агрессия руководителя, она встречается в 13,31% отзывов. Однако главный риск для HR-бренда создают более редкие маркеры: токсичность, обесценивание, некомпетентность, несправедливость и фаворитизм. В этих группах об уходе говорят более 80% сотрудников, а готовность рекомендовать работодателя снижается до 11-25%.

Красный флаг Доля отзывов, % Говорят об уходе, % Готовы терпеть, % Готовы рекомендовать, % Агрессия 13,31 48,2 72 68,31 Нарушение границ 1,94 74,38 39,15 33,64 Токсичность 1,02 84,88 25,37 17,81 Обесценивание 0,86 84,43 18,54 12,33 Некомпетентность руководителя 0,77 83,98 17,39 11,11 Несправедливость 0,64 81,15 31,93 24,86 Микроменеджмент 0,62 76,87 35,68 29,27 Фаворитизм 0,5 81,39 23,48 16,72

Оценки руководителей различаются в зависимости от их уровня в компании. Топ-менеджмент чаще получает «зеленые» сигналы в отзывах: похвалу за поддержку и профессиональный рост, отмечают в 58,61% положительных комментариях, а критику за стиль управления в 47%. У среднего менеджмента 43,68% одобрения и 41,7% жалоб. В отзывах о линейных руководителях позитив встречается в 41,11% случаев, критика — в 34,05%. Если статус начальника не уточняли, похвала встречалась в 57,51% случаев, претензии — в 39,18%.

В отраслевом разрезе чаще всего на руководителей жалуются сотрудники сферы общественной деятельности, благотворительности и НКО — 35,18% от всего объема негатива. Далее идут искусство и культура — 32,04%, а также образование — 31,56%. Минимальный уровень недовольства руководителями зафиксирован в телекоме — 22,07%.