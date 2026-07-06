Соискатели назвали «красные флаги» своих руководителей

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, и сервис по работе с HR-брендом Dream Job провели исследование* и выяснили: соискатели начинают формировать мнение о работодателе еще до найма, когда изучают будущих руководителей по отзывам, публичным выступлениям и открытым источникам. После выхода на работу сотрудники сравнивают ожидания с реальным стилем управления, качеством обратной связи и реакцией начальника на ошибки.
Согласно опросу hh.ru, публичный статус топ-менеджмента имеет решающее значение для 45% соискателей — он формирует доверие к компании (33%) и чувство гордости за нее (12%). Более того, открытость будущего непосредственного начальника вдохновляет 48,2% специалистов. Через статьи, соцсети и отзывы люди пытаются заранее понять, как в команде принято говорить о задачах, развитии и результате, а информационный вакуум часто воспринимается как красный флаг.
Прозрачность фигуры лидера дает бизнесу и серьезные преимущества: 54% респондентов считают, что она помогает получать выгодные предложения от партнеров, 51% — укреплять доверие клиентов, а 43,4% — привлекать сильных специалистов.
Однако яркий медийный образ руководителя — это лишь кредит доверия. Сразу после выхода на работу сотрудники получают возможность сравнить ожидания с реальным опытом. После подписания оффера сотрудник начинает оценивать компанию по реальным процессам и стилю управления. По данным Dream Job, в отзывах сотрудников о руководителях выделяется восемь типов негативных сигналов. Самый частый из них — агрессия руководителя, она встречается в 13,31% отзывов. Однако главный риск для HR-бренда создают более редкие маркеры: токсичность, обесценивание, некомпетентность, несправедливость и фаворитизм. В этих группах об уходе говорят более 80% сотрудников, а готовность рекомендовать работодателя снижается до 11-25%.
|
Красный флаг
|
Доля отзывов, %
|
Говорят об уходе, %
|
Готовы терпеть, %
|
Готовы рекомендовать, %
|
Агрессия
|
13,31
|
48,2
|
72
|
68,31
|
Нарушение границ
|
1,94
|
74,38
|
39,15
|
33,64
|
Токсичность
|
1,02
|
84,88
|
25,37
|
17,81
|
Обесценивание
|
0,86
|
84,43
|
18,54
|
12,33
|
Некомпетентность руководителя
|
0,77
|
83,98
|
17,39
|
11,11
|
Несправедливость
|
0,64
|
81,15
|
31,93
|
24,86
|
Микроменеджмент
|
0,62
|
76,87
|
35,68
|
29,27
|
Фаворитизм
|
0,5
|
81,39
|
23,48
|
16,72
Оценки руководителей различаются в зависимости от их уровня в компании. Топ-менеджмент чаще получает «зеленые» сигналы в отзывах: похвалу за поддержку и профессиональный рост, отмечают в 58,61% положительных комментариях, а критику за стиль управления в 47%. У среднего менеджмента 43,68% одобрения и 41,7% жалоб. В отзывах о линейных руководителях позитив встречается в 41,11% случаев, критика — в 34,05%. Если статус начальника не уточняли, похвала встречалась в 57,51% случаев, претензии — в 39,18%.
В отраслевом разрезе чаще всего на руководителей жалуются сотрудники сферы общественной деятельности, благотворительности и НКО — 35,18% от всего объема негатива. Далее идут искусство и культура — 32,04%, а также образование — 31,56%. Минимальный уровень недовольства руководителями зафиксирован в телекоме — 22,07%.