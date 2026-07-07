Россиянам рассказали о расширении ипотечных каникул при рождении ребенка

Госдума приняла закон, расширяющий ипотечные каникулы для семей при рождении или усыновлении второго и последующих детей: выплаты по кредиту можно приостановить или снизить на срок до 18 месяцев, при этом обязательства перед банком сохраняются, а проценты в ряде случаев подлежат последующей оплате. Мера направлена на поддержку семей в период роста расходов после появления ребенка. Об этом 7 июля заявила «Известиям» руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.

По новым правилам каникулы могут быть оформлены и по ипотеке, взятой до появления ребенка. Льготный период ограничен возрастом ребенка — до полутора лет, а при усыновлении отсчет начинается с даты оформления. Важным изменением стало увеличение максимального срока каникул с шести месяцев до 18 месяцев, а также особый порядок начисления процентов: в первые шесть месяцев они не начисляются, затем начинают накапливаться по ставке договора и выплачиваются после окончания льготного периода.

«Главная ошибка — воспринимать новые каникулы как способ сделать ипотеку дешевле. На практике это инструмент управления семейным бюджетом: он приостанавливает ипотечные платежи или снижает их размер в самый напряженный период после рождения ребенка, но не отменяет обязательства перед банком», — отметила Газетдинова.

По ее словам, для многих семей мера станет защитой от кассового разрыва. После рождения ребенка меняется структура расходов: растут затраты на уход, медицину, бытовые нужды, а один из родителей может временно снизить доход. Даже комфортный ранее платеж в этот период может стать ощутимой нагрузкой.