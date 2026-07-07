Каждый второй россиянин хотел бы сделать перепланировку квартиры

Почти половина россиян хотела бы изменить планировку своей квартиры, однако главными препятствиями стали высокая стоимость ремонта и сложность согласования изменений. Об этом сообщили 7 июля «Известиям» в ГК «Гранель».

Согласно исследованию, проведенному среди покупателей недвижимости, 49% респондентов хотели бы изменить квартиру, но пока не решились на этот шаг. Уже реализовали перепланировку лишь 7% участников.

Главной проблемой респонденты назвали высокую стоимость ремонта — так ответили 35% опрошенных. Еще 30% указали на сложность согласований и риск отказа со стороны управляющих компаний или государственных инстанций. Технические ограничения дома отметили 23% участников, а страх затяжного ремонта, нехватку времени и разногласия с членами семьи — 13%, 8% и 6% соответственно.

«Именно поэтому сегодня растет спрос на квартиры с продуманными и функциональными планировочными решениями, которые позволяют комфортно жить без необходимости в дальнейших согласованиях и сложностей с изменением пространства», — прокомментировала директор департамента аналитики ГК «Гранель» Виктория Корчинская.