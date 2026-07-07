Я нашел ошибку
Главные новости:
 8 июля в кинотеатре "Филин" мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (лекторий, интерактивы, спектакль)
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" с 8 по 12 июля
️ Первый футбольный класс формируется в школе № 103 в Самаре
️ Первый футбольный класс формируется в школе № 103 в Самаре
В Тольятти состоялся XIX фестиваль музыки и искусств «Тремоло»
В Тольятти состоялся XIX фестиваль музыки и искусств «Тремоло»
самарские травматологи провели 6-часовую операцию в условиях ракетной опасности
Самарские травматологи провели 6-часовую операцию в условиях ракетной опасности
Назван самый вредный вид хлеба
Назван самый вредный вид хлеба
От одежды до электроники – в каких категориях россияне готовы переходить на отечественное
От одежды до электроники – в каких категориях россияне готовы переходить на отечественное
В России задумались о введении нового утильсбора
В России задумались о введении нового утильсбора
В парке Гагарина в Самаре открыли новую площадку ГТО: испытать себя может каждый
В парке Гагарина в Самаре открыли новую площадку ГТО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.97
0.74
EUR 89.26
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Каждый второй россиянин хотел бы сделать перепланировку квартиры

234
Каждый второй россиянин хотел бы сделать перепланировку квартиры

Почти половина россиян хотела бы изменить планировку своей квартиры, однако главными препятствиями стали высокая стоимость ремонта и сложность согласования изменений. Об этом сообщили 7 июля «Известиям» в ГК «Гранель».

Согласно исследованию, проведенному среди покупателей недвижимости, 49% респондентов хотели бы изменить квартиру, но пока не решились на этот шаг. Уже реализовали перепланировку лишь 7% участников.

Главной проблемой респонденты назвали высокую стоимость ремонта — так ответили 35% опрошенных. Еще 30% указали на сложность согласований и риск отказа со стороны управляющих компаний или государственных инстанций. Технические ограничения дома отметили 23% участников, а страх затяжного ремонта, нехватку времени и разногласия с членами семьи — 13%, 8% и 6% соответственно.

«Именно поэтому сегодня растет спрос на квартиры с продуманными и функциональными планировочными решениями, которые позволяют комфортно жить без необходимости в дальнейших согласованиях и сложностей с изменением пространства», — прокомментировала директор департамента аналитики ГК «Гранель» Виктория Корчинская.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
От одежды до электроники – в каких категориях россияне готовы переходить на отечественное
07 июля 2026, 13:44
От одежды до электроники – в каких категориях россияне готовы переходить на отечественное
Женщины более открыты к новым брендам практически во всех категориях: одежда (65% против 54%), бытовая химия (60% против 48%), электроника (31% против 23%). Экономика
79
Молодежь Приволжья считает достойным доход 83 тыс. рублей: лишь 26% работают по специальности
07 июля 2026, 13:18
Молодежь Приволжья считает достойным доход 83 тыс. рублей: лишь 26% работают по специальности
Среди работающих жителей Приволжского федерального округа, получивших профессиональное образование, 44% сообщили, что работают по специальности. Еще 9%... Общество
96
60% сотрудников в Приволжье отмечают рост продуктивности благодаря спорту
07 июля 2026, 11:59
60% сотрудников в Приволжье отмечают рост продуктивности благодаря спорту
Среди работающих в штате сотрудников Приволжского федерального округа наиболее популярными видами физической активности стали домашние тренировки (29%) и... Общество
155
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область отметит День семьи, любви и верности фестивалем «Счастливы быть вместе»
7 июля 2026  12:26
Самарская область отметит День семьи, любви и верности фестивалем «Счастливы быть вместе»
185
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
6 июля 2026  11:10
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
547
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
5 июля 2026  13:41
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
3427
в Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
5 июля 2026  12:25
В Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
856
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
5 июля 2026  11:09
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
945
Весь список