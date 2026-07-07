Я нашел ошибку
Главные новости:
 8 июля в кинотеатре "Филин" мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (лекторий, интерактивы, спектакль)
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" с 8 по 12 июля
️ Первый футбольный класс формируется в школе № 103 в Самаре
️ Первый футбольный класс формируется в школе № 103 в Самаре
В Тольятти состоялся XIX фестиваль музыки и искусств «Тремоло»
В Тольятти состоялся XIX фестиваль музыки и искусств «Тремоло»
самарские травматологи провели 6-часовую операцию в условиях ракетной опасности
Самарские травматологи провели 6-часовую операцию в условиях ракетной опасности
Назван самый вредный вид хлеба
Назван самый вредный вид хлеба
От одежды до электроники – в каких категориях россияне готовы переходить на отечественное
От одежды до электроники – в каких категориях россияне готовы переходить на отечественное
В России задумались о введении нового утильсбора
В России задумались о введении нового утильсбора
В парке Гагарина в Самаре открыли новую площадку ГТО: испытать себя может каждый
В парке Гагарина в Самаре открыли новую площадку ГТО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.97
0.74
EUR 89.26
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали, сколько времени им нужно, чтобы приступить к рабочим обязанностям

252
Самарцы рассказали, сколько времени им нужно, чтобы приступить к рабочим обязанностям

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие на территории работодателя.

37% самарцев начинают непосредственно работать через 5—10 минут после прихода на рабочие места. Еще 27% опрошенных приступают к своим обязанностям меньше чем за 5 минут, что можно считать практически мгновенным включением. Значительная часть сотрудников позволяет себе более длительную подготовку: 22% респондентов требуется от 10 до 30 минут, 6% — от получаса до часа, а 4% признались, что до начала работы у них проходит более часа. Среднее время составляет 14 минут.

Чем старше респонденты, тем быстрее они приступают к обязанностям. У молодежи до 35 лет среднее время составляет 15 минут, у горожан 35+ чуть меньше —13 минут. Доля тех, кто начинает работать в течение 5 минут: 23% среди молодежи, 30% среди 35—45-летних и 32% среди респондентов 45+.

Самыми быстрыми оказались респонденты с доходом от 150 000 рублей в месяц — их среднее время составляет всего 12 минут, а 32% начинают работать практически сразу.

Среди представителей распространенных профессиональных групп быстрее всех «включаются» операторы кол-центров — их среднее время составляет всего 9 минут. 10 минут требуется менеджерам по логистике и экономистам, 11 минут — маркетологам, снабженцам и офис-менеджерам. Продавцам и учителям нужно 17 минут, медсестрам — 20 минут. Пиарщики раскачиваются в среднем за 22 минуты.
 

Время проведения: 15—30 июня 2026 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
60% сотрудников в Приволжье отмечают рост продуктивности благодаря спорту
07 июля 2026, 11:59
60% сотрудников в Приволжье отмечают рост продуктивности благодаря спорту
Среди работающих в штате сотрудников Приволжского федерального округа наиболее популярными видами физической активности стали домашние тренировки (29%) и... Общество
131
Названы самые общительные регионы России
07 июля 2026, 11:10
Названы самые общительные регионы России
Самые общительные — люди с Северного Кавказа. Там 20% готовы общаться дольше 10 минут Общество
211
Каждый второй россиянин хотел бы сделать перепланировку квартиры
07 июля 2026, 10:19
Каждый второй россиянин хотел бы сделать перепланировку квартиры
Главной проблемой респонденты назвали высокую стоимость ремонта — так ответили 35% опрошенных. Строительство и Недвижимость
216
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область отметит День семьи, любви и верности фестивалем «Счастливы быть вместе»
7 июля 2026  12:26
Самарская область отметит День семьи, любви и верности фестивалем «Счастливы быть вместе»
185
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
6 июля 2026  11:10
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
547
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
5 июля 2026  13:41
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
3427
в Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
5 июля 2026  12:25
В Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
856
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
5 июля 2026  11:09
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
945
Весь список