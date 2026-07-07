Самарцы рассказали, сколько времени им нужно, чтобы приступить к рабочим обязанностям

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие на территории работодателя.



37% самарцев начинают непосредственно работать через 5—10 минут после прихода на рабочие места. Еще 27% опрошенных приступают к своим обязанностям меньше чем за 5 минут, что можно считать практически мгновенным включением. Значительная часть сотрудников позволяет себе более длительную подготовку: 22% респондентов требуется от 10 до 30 минут, 6% — от получаса до часа, а 4% признались, что до начала работы у них проходит более часа. Среднее время составляет 14 минут.



Чем старше респонденты, тем быстрее они приступают к обязанностям. У молодежи до 35 лет среднее время составляет 15 минут, у горожан 35+ чуть меньше —13 минут. Доля тех, кто начинает работать в течение 5 минут: 23% среди молодежи, 30% среди 35—45-летних и 32% среди респондентов 45+.



Самыми быстрыми оказались респонденты с доходом от 150 000 рублей в месяц — их среднее время составляет всего 12 минут, а 32% начинают работать практически сразу.



Среди представителей распространенных профессиональных групп быстрее всех «включаются» операторы кол-центров — их среднее время составляет всего 9 минут. 10 минут требуется менеджерам по логистике и экономистам, 11 минут — маркетологам, снабженцам и офис-менеджерам. Продавцам и учителям нужно 17 минут, медсестрам — 20 минут. Пиарщики раскачиваются в среднем за 22 минуты.



Время проведения: 15—30 июня 2026 года