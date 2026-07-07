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В Самаре жертвой мошенников стал 27-летний индивидуальный предприниматель

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В Самаре жертвой мошенников стал 27-летний индивидуальный предприниматель

В Самарской области полицейскими расследуется уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью в отдел полиции за помощью обратился 27-летний индивидуальный предприниматель, работающий в сфере общепита. Молодой человек пояснил полицейским, что часто во время приготовления пищи ставит телефон на беззвучный режим, а потом связывается с теми, кто ему звонил. Поэтому в конце рабочего дня он не удивился, когда получил от незнакомого номера сообщение с просьбой перезвонить.

После того как ему на звонок никто не ответил, позвонила девушка, которая представилась сотрудником МФЦ и заявила, что от его имени оформлен крупный кредит и ей нужно его согласие на завершение операции — выдачу наличных.

Молодой человек, который не оформлял заем, спросил у незнакомки, как ему поступить, и она переключила его звонок якобы на представителя Росфинмониторинга. Тот убедил жителя Самарской области, что деньги надо «заменить» на средства Федерального казначейства — именно так можно отследить их движение и задержать мошенников. Молодой человек поверил, выполнил инструкции незнакомца и перевел на указанный счет 45 тысяч рублей. Ночью, поняв, что его обманули, обратился в полицию за помощью. В настоящее время возбуждено уголовное дело, полицейские продолжают мероприятия по установлению лиц, причастных к хищению.

Сотрудники полиции напоминают: настоящие сотрудники МФЦ, банков, Росфинмониторинга и других госорганов никогда не просят переводить деньги на какие-либо счета; не перезванивайте на незнакомые номера из подозрительных сообщений; если вам говорят, что с вашими деньгами или аккаунтом что-то не так, — положите трубку; никому не сообщайте коды из СМС, пароли и данные карт.

Если вы столкнулись с подозрительной ситуацией — сразу обращайтесь в полицию. Не дайте мошенникам себя обмануть!

Теги: Мошенники

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