В Исаклинском районе полицейский остановил мужчину, угрожавшего ножом

В дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району за помощью обратилась местная жительница, которая пояснила, что муж в нетрезвом состоянии устроил скандал и угрожает ей ножом. Сотрудник дежурной части незамедлительно направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Полицейские, прибывшие в кратчайшие сроки в одно из сельских поселений, убедились, что жизни и здоровью заявителя ничего не угрожает: женщина пояснила, что 33- летний безработный, ранее судимый за тяжкие преступления супруг после скандала ушел. Сотрудники полиции приняли у сельской жительницы заявление с просьбой не привлекать агрессора к установленной законом ответственности и начали сбор материала по ранее поступившему в дежурную часть сообщению, когда злоумышленник, держа в руке нож, вернулся в квартиру. Участковый уполномоченный полиции встал между ним и женщиной, а сотрудник уголовного розыска потребовал прекратить противоправные действия и положить нож на пол. Мужчина отказался выполнить законные требования сотрудников полиции, тогда оперуполномоченный выхватил оружие и задержал злоумышленника, получив при этом травму головы.

Задержанного полицейские доставили в следственные органы.

Впоследствии суд, рассмотрев материалы, собранные сотрудниками правоохранительных органов, признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.