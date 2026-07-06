В полицию обратилась 76-летняя жительница Самарской области с заявлением о хищении у нее 300 тысяч рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Российский маркетплейс начнет помечать ИИ-контент в отзывах
Российский маркетплейс начнет помечать ИИ-контент в отзывах
Назван образ идеального офиса для жителей ПФО
Назван образ идеального офиса для жителей ПФО
В России собрались урезать продажи дешевой икры
В России собрались урезать продажи дешевой икры
В Волжском районе пожилой водитель пострадал в ДТП с участием грузовика
В Волжском районе пожилой водитель пострадал в ДТП с участием грузовика
34 процента одежных брендов в России в 2025 году понесли убытки
34 процента одежных брендов в России в 2025 году понесли убытки
В Самаре водитель врезался в столб и ограждения
В Самаре водитель врезался в столб и ограждения
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
В Самарском регионе полицейские вручили российский паспорт уроженцу Узбекистана - добровольцу СВО
В Самарском регионе полицейские вручили российский паспорт уроженцу Узбекистана - добровольцу СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.23
-0.7
EUR 88.03
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
В Самаре состоялась презентация выставки о Египте
В Самаре провели благотворительную историко-патриотическую экскурсию для ветеранов боевых действий и семей участников СВО
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В полицию обратилась 76-летняя жительница Самарской области с заявлением о хищении у нее 300 тысяч рублей

198
В полицию обратилась 76-летняя жительница Самарской области с заявлением о хищении у нее 300 тысяч рублей

В полицию обратилась 76-летняя жительница Самарской области с заявлением о хищении у нее 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионеру позвонила женщина, которая представилась женой ее внука и сообщила, что по ее вине произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Лже-родственница попросила якобы для освобождения от уголовной ответственности передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному мужчине 300 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает: зачастую мошенникам требуется курьер, чтобы забрать деньги у обманутой жертвы. И здесь они используют для чёрного дела совершенно посторонних людей, в том числе, несовершеннолетних.

Своими действиями курьеры способствуют обману наиболее незащищенной части населения (пенсионеры, инвалиды и ветераны), которые в силу возраста и состояния здоровья не могут адекватно оценить сложившуюся ситуацию и отдают свои последние деньги.

Полицейские обращаются ко всем, кто решил "быстро и легко" заработать деньги: «Если к вам обратились с подобной просьбой, не будьте безразличными, объясните передающему "посылку", что возможно в отношении него совершается мошенничество, предложите связаться с пострадавшим родственником и обратиться в ближайшее отделение полиции. Незамедлительно обратитесь в полицию, если вам позвонили, попросили подъехать по адресу взять деньги и за вознаграждение перевести их на указанный неизвестными счет!».

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не соглашаться на опубликованные в Сети предложения подработать курьерами по передаче "посылок". Анонимность и безнаказанность, которую обещают злоумышленники курьерам, являются мнимыми и длятся очень недолго. Сотрудники полиции обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь правонарушение, выявить участников схемы мошенничества и собрать доказательства вины каждого.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Туристов в Стамбуле предупредили о схемах мошенничества с транспортными картами
06 июля 2026, 10:32
Туристов в Стамбуле предупредили о схемах мошенничества с транспортными картами
Мошенники дежурят на некоторых популярных среди туристов станциях общественного транспорта, в том числе в аэропортах Стамбула, подкарауливая туристов и... Криминал
193
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 54-летней сотрудницы клининговой компании
03 июля 2026, 09:42
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 54-летней сотрудницы клининговой компании
Под предлогом покрытия организационных расходов на встречу аферист выманил у неё более 400 тысяч рублей.. Криминал
707
Молодого самарца обманул мошенник под видом девушки
02 июля 2026, 09:24
Молодого самарца обманул мошенник под видом девушки
После нескольких дней переписки собеседница сообщила, что узнала о выгодной акции и они смогут встретится в романтической обстановке в кинотеатре.   Криминал
761
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
5 июля 2026  13:41
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
2308
в Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
5 июля 2026  12:25
В Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
742
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
5 июля 2026  11:09
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
781
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
4 июля 2026  11:14
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
1021
В Самарской области в ночь на 4 июля вновь объявили воздушную тревогу
4 июля 2026  09:28
В Самарской области в ночь на 4 июля вновь объявили воздушную тревогу
1049
Весь список