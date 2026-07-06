В полицию обратилась 76-летняя жительница Самарской области с заявлением о хищении у нее 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионеру позвонила женщина, которая представилась женой ее внука и сообщила, что по ее вине произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Лже-родственница попросила якобы для освобождения от уголовной ответственности передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному мужчине 300 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает: зачастую мошенникам требуется курьер, чтобы забрать деньги у обманутой жертвы. И здесь они используют для чёрного дела совершенно посторонних людей, в том числе, несовершеннолетних.

Своими действиями курьеры способствуют обману наиболее незащищенной части населения (пенсионеры, инвалиды и ветераны), которые в силу возраста и состояния здоровья не могут адекватно оценить сложившуюся ситуацию и отдают свои последние деньги.

Полицейские обращаются ко всем, кто решил "быстро и легко" заработать деньги: «Если к вам обратились с подобной просьбой, не будьте безразличными, объясните передающему "посылку", что возможно в отношении него совершается мошенничество, предложите связаться с пострадавшим родственником и обратиться в ближайшее отделение полиции. Незамедлительно обратитесь в полицию, если вам позвонили, попросили подъехать по адресу взять деньги и за вознаграждение перевести их на указанный неизвестными счет!».

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не соглашаться на опубликованные в Сети предложения подработать курьерами по передаче "посылок". Анонимность и безнаказанность, которую обещают злоумышленники курьерам, являются мнимыми и длятся очень недолго. Сотрудники полиции обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь правонарушение, выявить участников схемы мошенничества и собрать доказательства вины каждого.