Молодого самарца обманул мошенник под видом девушки

В Самарской области в отдел полиции за помощью обратился молодой человек, пострадавший от действий интернет-мошенников. По заявлению местного жителя о хищении свыше 86 тысяч рублей возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По словам 21-летнего безработного, он познакомился в социальной сети с девушкой. После нескольких дней переписки собеседница сообщила, что узнала о выгодной акции и они смогут встретится в романтической обстановке в кинотеатре. Она предложила молодому человеку арендовать весь зал по «специальной цене» и прислала соответствующую ссылку. Молодой человек якобы на сайте кинотеатра ввёл данные своей кредитной банковской карты, после чего несколько раз переходил по указанной ссылке — по всей видимости, злоумышленники имитировали технические сбои, вынуждая повторять попытку оплаты. Всё это время девушка активно писала молодому человеку, уверяя, что в ситуации, когда сайт плохо работает, нет ничего необычного.

Когда молодой человек обнаружил, что с его банковской карты списано 40 тысяч рублей, девушка посоветовала ему обратиться в службу техподдержки и прислала ещё одну ссылку. Парень, всё ещё доверяя собеседнице, перешёл по ней так же несколько раз. И лишь увидев, что деньги продолжают «утекать» осознал, что стал жертвой мошенников: страница оказалась явно поддельной, а «подруга» тут же прекратила переписку и удалила свой аккаунт. Осознав произошедшее, студент заблокировал карту и незамедлительно обратился в отдел полиции.

Полиция призывает граждан быть бдительными: не переходить по ссылкам от незнакомцев, проверять билеты только на официальных площадках и ни при каких обстоятельствах не вводить данные карт на подозрительных сайтах. Если предложение выглядит слишком выгодным или вас торопят с решением — это верный признак мошенничества.