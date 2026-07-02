Россиян предупредили об опасностях летних тренировок в жару

Высокая температура воздуха меняет реакцию организма на физические нагрузки, из-за чего привычные тренировки летом могут повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, ускорять наступление усталости и увеличивать риск перегрева и обезвоживания. Об этом 2 июля «Известиям» рассказала руководитель отделов обучения педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Анна Кравченко.

Летом привычные упражнения становятся опаснее из-за возрастающей нагрузки на сердечно-сосудистую систему. В условиях жары мышцы вырабатывают большое количество тепла, а организму приходится одновременно снабжать их кислородом и обеспечивать охлаждение через кожу. По этой причине пульс во время тренировки становится выше, а утомляемость наступает быстрее.

Одной из самых опасных ошибок считается бег под прямыми солнечными лучами в период с 11 до 16 часов. В это время температура дорожных покрытий может значительно превышать температуру воздуха. Организм получает избыточное тепло от собственных мышц, раскаленного асфальта и солнечного излучения, что ведет к тепловому истощению.

Важным фактором остается и выбор одежды. Плотные темные ткани нагреваются быстрее и мешают телу охлаждаться. Для летних занятий эксперты советуют выбирать светлую экипировку из материалов, которые эффективно отводят влагу. Также важно своевременно реагировать на такие симптомы, как головокружение, тошнота или непривычная слабость.

Существует заблуждение, что обильное потоотделение напрямую связано с эффективным сжиганием жира. На самом деле это лишь механизм терморегуляции, который зависит от влажности, температуры и индивидуальных особенностей человека. Погоня за «максимальным потом» в жаркую погоду грозит опасным обезвоживанием и резким падением работоспособности.

Особую осторожность следует проявлять людям с избыточной массой тела, заболеваниями сердца, а также пожилым и новичкам.