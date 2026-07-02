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В Самаре начался снос киосков на стадионе "Буревестник"

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В Самаре начался снос киосков на стадионе "Буревестник"

Утром в четверг, 2 июля, в Самаре начался снос торговых павильонов на территории бывшего стадиона "Буревестник". Рабочие демонтируют строения в присутствии полиции и сотрудников мэрии.

Напомним, стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической, напротив Губернского рынка. Он находился в управлении Федерации профсоюзов Самарской области. В 2007 г. Федерация продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками. Через ряд сделок конечным владельцем стало ООО "Квартал", подконтрольное самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову. 

Стадион был снесен, а на его месте установили торговые киоски. Также бизнесмен планировал жилую застройку, однако власти отказали в поддержке проекта. 

В рамках развернутой областной прокуратурой в 2024 г. кампании по возвращению в государственную и муниципальную собственность ранее выведенных объектов был подан иск в Арбитражный суд Самарской области. Надзорное ведомство потребовало изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна, а также обязать "Квартал" снести торговые павильоны, расположенные на площадке. Представители прокуратуры просили признать все сделки купли-продажи недействительными.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Самарской области отказал прокуратуре в удовлетворении исковых требований. Однако апелляционная инстанция 4 февраля согласилась с доводами прокуратуры, отменила акт суда первой инстанции и постановила по делу новое решение, вернув в муниципальную собственность стадион и земельный участок. Это решение устояло в кассации.

При этом расследуется уголовное дело о мошенничестве по ситуации с продажей стадиона.

В мэрии Самары заявляли, что на месте бывшего стадиона появится спортивный объект, пишет Волга-Ньюс.

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