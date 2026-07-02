В Самаре состоялась презентация современного электропоезда

Я нашел ошибку
Главные новости:
По итогам соревнований Тольяттинские бригады скорой помощи заняли 1, 2 и 3 места, а областная станция – 3 место. 
В Жигулевске прошли соревнования профмастерства среди специалистов скорой медицинской помощи  региона
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с Героем России Сергеем Ярашевым и его невестой Камилой.
Вячеслав Федорищев встретился с Героем России Сергеем Ярашевым
В Самаре впервые прошел региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного праздника «Гонка победителей».
Самара приняла первую «Гонку победителей»
Самарские полицейские совместно с представителями ДНД обеспечили охрану правопорядка в ходе демонтажа объектов в Ленинском районе.
Самарская полиция обеспечила охрану правопорядка при демонтаже киосков в Ленинском районе
2 июля 2026 года в Пензе Игорь Комаров принял участие в семинаре для сотрудников социальных служб, работающих с ветеранами специальной военной операции и членами их семей.
Игорь Комаров посетил семинар Общества «Знание» по работе с ветеранами СВО и их семьями
Готовы 1-я, 2-я и 4-я очереди набережной, Красная Глинка, Загородный парк, пляж на ул. Советской Армии, «Можайский» и Барбошина Поляна.
Самарские пляжи готовы на 100%
В Казани подвели итоги Чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции, который проводится по поручению Президента России Владимира Путина.
«Абилимпикс»: призером чемпионата по профмастерству в Казани стал ветеран СВО из Самарской области
В этом году 335 талантливых и молодых специалистов вольются в профессиональную команду самарской культуры. Каждый из них прошел через нелегкий путь обучения и становления.
Выпускникам учреждений среднего профобразования в сфере культуры вручили дипломы.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.27
0
EUR 89.18
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка» ко Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоялась презентация современного электропоезда

246
В Самаре состоялась презентация современного электропоезда

В Самарской области продолжает пополняться подвижной состав электропоездов. В среду, 1 июля 2026 года, на железнодорожной станции Самара состоялась презентация электропоезда серии ЭП2ДМ. В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Самарской области-председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов и начальник Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»   Вячеслав Дмитриев.

Развитие пригородного железнодорожного сообщения является частью транспортной стратегии Самарской области, инициированной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Реализуется системный подход к улучшению транспортной системы — повышаются удобство, качество обслуживания и взаимосвязь разных видов пассажирского транспорта.

Пригородные электропоезда, один из ключевых видов транспорта для ежедневных поездок, обеспечивают доступное и надежное сообщение между городами и районами области. Всего в 2026 году на организацию пригородных пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом в бюджете Самарской области предусмотрено более 870 млн рублей.

По результатам решений, принятых Правительством региона во взаимодействии с Куйбышевской железной дорогой и АО «Самарская ППК», в текущем году запланирована поставка в Самарскую область четырех единиц нового подвижного состава серии ЭП2ДМ в 8-ми вагонном исполнении.

Первый заместитель Губернатора Самарской области – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов: «В прошлом году Губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым в диалоге с руководством Куйбышевской железной дороги было принято решение об обновлении подвижного состава парка пригородных поездов. На сегодня уже два электропоезда пришло в Самару, до конца года ожидаем еще два. В этом году мы также увеличили количество станций и открыли новые маршруты – Самара-Уфа, Сызрань-Жигулевское море. В настоящее время пассажиропоток растет темпами, превышающими прогнозы. Это говорит о том, что люди оценили качество нового подвижного состава и новых маршрутов. Поэтому сейчас мы уже обсуждаем планы на 2027 год и будем развивать пригородный железнодорожный транспорт совместно с Куйбышевской железной дорогой».

«Благодаря тесному взаимодействию с Правительством Самарской области обновляется подвижной состав, повышается качество обслуживания пассажиров. Все эти усилия, наши общие с Правительством проекты, обеспечили стабильное присутствие Самарской области в десятке лучших субъектов России по динамике пригородных перевозок, и мы планируем достичь рекордного показателя   – 10 миллионов перевезенных пассажиров. Считаю, что железнодорожный транспорт должен стать основой транспортного каркаса Самарской области», – отметил Вячеслав Дмитриев.

Первый состав электропоезда серии ЭП2ДМ выведен на линию 11 июня и обслуживает поезда Сызранского направления. По будням — № 7103 Самара – Сызрань-1 и № 7104 обратно, по выходным — поезда № 7532 Сызрань-1 – Мирная и № 7565 Мирная – Сызрань-1. За первый неполный летний месяц новым составом перевезено более 18 тысяч человек.

Второй состав также доставлен в Самару, сейчас проводятся пуско-наладочные работы и процедура передачи состава в аренду АО «Самарская ППК». После этого второй электропоезд будет выведен на линию. Еще два электропоезда планируются к поступлению в сентябре и октябре этого года. Они будут курсировать на пассажирообразующих направлениях Самара – Сызрань и Самара – Похвистнево.

Правительством Самарской области будет продолжена работа по обновлению подвижного состава пригородного сообщения.

Фото – Волжская коммуна

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
2 июля 2026  11:59
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
235
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города.
1 июля 2026  12:53
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города
535
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1 июля 2026  10:04
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1213
Во вторник, 30 июня, Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регполитсовета. Он впервые собрался в обновленном составе, который был сформирован по ит
30 июня 2026  21:30
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета «Единой России»
848
Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве региона. В повестку было вынесено сразу несколько ключевых вопросов, включая обеспечение потребителей топливом.
30 июня 2026  18:54
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев обозначил задачи по стабилизации ситуации на топливном рынке региона
893
Весь список