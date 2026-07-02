Более 500 тысяч рублей потратят на вывоз мусора с набережной Самары

Вывоз мусора с городской набережной Самары в летний сезон обойдется бюджету более чем в 503 000 рублей. Соответствующий контракт заключило МАУ «Самарская набережная», следует из данных портала госзакупок.

Заказчик выбрал подрядчика по схеме закупки у единственного поставщика, применив метод сопоставимых рыночных цен. Компания должна ежедневно очищать урны и вывозить отходы с территории 1-3 очередей набережной до конца лета.

Согласно условиям контракта, оплата включает регулярный вывоз твердых коммунальных отходов и поддержание чистоты на одной из самых популярных зон отдыха горожан. Документ подписан в начале июля, работы уже начались, пишет Самарская газета.